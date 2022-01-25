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五星飯店退訂潮 業者撐不住 晶圓廠主動拉高防疫規格

記者黃淑惠、簡永祥／台北25日電
疫情指揮中心目前仍維持二級警戒，但受疫情影響，24日中午用餐時間台北車站周邊百貨美食街用餐人潮明顯減少。（記者曾原信／攝影）
疫情指揮中心目前仍維持二級警戒，但受疫情影響，24日中午用餐時間台北車站周邊百貨美食街用餐人潮明顯減少。（記者曾原信／攝影）

台灣本土疫情連環爆，台灣五星飯店坦言「已撐不住了」，指標國際觀光酒店如晶華、君悅、君品等春節期間住房率掉10%至15%、住房價也跟著下滑，餐飲退訂更是頻傳。業者說，這幾天客房、餐飲退訂狀況恐續增。

此外，儘管中央疫情指揮中心未升至三級警戒，但部分半導體廠決定主動拉高防疫規格，自行提前進入三級警戒。包括台積電、聯電、日月光、世界先進等晶圓大廠，自即日起啟動居家及異地辦公模式，居家上班人員由單位最高主管決定。

亞旭電腦桃園廠日前發生大規模群聚，就是因為未發現移工感染，導致疫情擴散，為避免重蹈覆轍，擁有上千位外籍移工的日月光、矽格及京元電等大廠，升高防備。日月光已針對3300位外籍移工全數快篩；矽格今天前也針對逾千位外籍移工完成快篩，並預定春節後再對所有本國籍及外國籍勞工全面快篩，確保陰性才能入廠。

台北君悅酒店總經理陳隆慶坦言，台灣疫情加重已讓國際觀光飯店業者感受到壓力，以君悅酒店為例，近期住房續降近15個百分點，只盼望疫情快點穩定、國境開放。

受疫情增溫影響，晶華酒店昨天也表示，該集團大型宴會掉10%；君品酒店則坦言，原本住房率還有7成，但近期也掉15個百分點。

飯店業者憂心指出，近兩年來，國境封鎖已讓國際觀光飯店住房率不高，原本疫情緩和稍有回溫，但近期本土疫情捲土重來，住房率又明顯下降。其中，君悅房間量體數達850間，受到的影響恐最大。

台灣疫情大爆發，訂房率持續下降，業者透露，春節期間訂房全面下滑，從退訂情況來看，平均訂房量下滑逾10個百分點，以君悅為例，等於一個晚上退掉了60到90個房間，一整個春節假期可能少掉800個房間。如果就目前的退訂情況看，住房率還會再降。

君品指出，原本七成的住房率，近日受疫情影響退訂約15%，住房率降到了55%；至於餐廳的部分，整體來說君品沒有明顯退訂，目前訂單分析，90%還是選擇內用，10%改外帶。

桃園市在足跡及移工熱區如中壢火車站增設採檢站，供民眾和移工採檢。記者曾增勳／攝影
桃園市在足跡及移工熱區如中壢火車站增設採檢站，供民眾和移工採檢。記者曾增勳／攝影

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