台本土+52 足跡遍及8縣市 桃園社區篩檢將成升級關鍵

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店員工確診，衛生局篩檢員工和住客共千餘人。（圖：宜蘭縣政府提供）

台灣昨新增52例本土病例，足跡遍及八縣市、超過150處場所，其中台北圓山飯店、宜蘭礁溪長榮 鳳凰酒店感染源不明，瀰漫一股擔心疫情 失控的氛圍。衛福部長陳時中 表示，目前疫情管制沒有大規模轉變計畫，但他表示滾動檢討是必然的，未來兩、三天社區擴大篩檢結果將成為疫情管制是否升級的關鍵。

自貿港區3000員工居家隔離

本報系聯合報報導，本周六春節長假即將展開，昨天台灣新增52例本土個案，包括桃園遠雄自貿港區30人、高雄港15人、西堤餐廳兩人，另有兩起不明感染源的台北圓山飯店女廚師親友四人和宜蘭長榮鳳凰酒店確診一人。對於外界詢問是否春節前升至三級警戒，陳時中說他較擔心桃園遠雄自貿園區確診移工假日外出，是否擴大社區感染，就看這幾天擴大篩檢狀況。

亞旭電子廠爆發群聚，遠雄自貿港區昨再增30人染疫，鴻海集團旗下的鴻佰科技17人確診，該園區裡累積100人確診。陳時中表示，園區內動線重疊，餐廳共用，交通車採自由座，已要求園區全面停工，近3000名員工居家隔離至1月25日，同住家人加強自主健康管理，不能任意移動，出門也不可搭乘大眾運輸。

確診移工曾外出 恐影響社區

針對桃園疫情，陳時中說，未來兩天是觀察重點，就怕之前確診移工放假外出對社區帶來影響。如果第一圈守住，第三圈只是零星個案，控制程度較高；現在仍維持二級警戒加強版，春節防疫政策滾動式檢討。

首批新冠口服藥 自美運抵台

此外，本土確診案例連續八天兩位數字成長，為了預防重症病人過多，醫療量能不足，中央流行疫情指揮中心採購1萬份默沙東新冠肺炎口服藥，原訂年後到貨，但在指揮中心的努力下，第一批約1萬人使用的默沙東口服抗病毒藥物清晨自美國運抵台灣。