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黑白集／8縣市淪陷 8個王必勝也難救

黑白集
礁溪長榮鳳凰酒店有櫃檯男員工確診後，縣衛生局動員醫護人員針對員工及客人展開全面篩檢。（記者戴永華／攝影）
礁溪長榮鳳凰酒店有櫃檯男員工確診後，縣衛生局動員醫護人員針對員工及客人展開全面篩檢。（記者戴永華／攝影）

Omicron 20天為台灣帶進200多例確診，擴及八縣市，疫情看來是煞不住。更糟的是，原本的八條傳播鏈即有多條查不出來源，次日又新增了兩、三個獨立感染點。這時，指揮中心再推說是「舊案」也沒用了，因為社區擴散已經太深。

當疫情發展至此，就算有八個王必勝神救援也不夠用了。關鍵就在，Omicron跟Delta不同，傳染力要強上數倍；指揮中心卻仍用舊思維在防疫，以為能像磐石艦染疫那樣幸運。俟猛然回神，病毒已在社區跑得太深太遠，就算陳時中再會匡列，也擋不住病毒腳步了。

以桃園電子廠疫情為例，兩名移工在西堤用餐遭感染，第一時間未被匡列，俟發現時已在宿舍及工廠傳播了九天。因此，電子廠一廣篩就有70人確診。試想，這70人也在社區活動了多日，如此擴散出去的足跡，誰有本事查清楚？

對商家不落實「實聯制」，陳時中最近大為光火，因為多個漏網之魚成了疫情破口。問題是，在「清零」的太平歲月裡，他棄實聯制如敝屣；現在要把疫情漏洞怪在商家或民眾頭上，已經太遲。

最近不斷有專家呼籲不必再執著「清零」，王必勝答稱，「清零不是目標，而是我們的態度」。的確，如今看來已清不了零，但總得努力去擋一下。重要的是，陳時中要聽得進建言，才不會被自己的落後部署絆倒。

疫情 陳時中 Omicron

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