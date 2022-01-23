台本土確診+52 已知8條傳播鏈 圓山飯店員工染疫

台灣23日新增89例新冠肺炎確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。（圖：台指揮中心提供）

過年將至，但台灣本土新冠肺炎疫情 升溫。國內今天新增89例新冠肺炎確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中 表示，其中西堤新增兩例個案，為已匡列人員，社區影響較小；另外原本因為擔心女兒足跡而採檢的媽媽，四採陰性也沒有抗體，判定為偽陽性，案例去除。

除原本桃機的群聚外，包括高雄港、亞東醫院護理師等，國內已有八條已知傳染，另有多名不明感染源的確診個案。陳時中表示，今日新增本土個案為32例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

台灣23日新增89例新冠肺炎確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。（圖：台指揮中心提供）

確診關聯圖。（圖：台指揮中心提供）

針對昨天傳出的圓山飯店人員確診案，陳時中表示，其哥哥、母以及哥哥友人也都染疫。不過市民能夠及早快篩，具警覺性。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為17例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(12例)、法國(3例)、英國(2例)、丹麥、印度、烏克蘭、菲律賓、土耳其、澳大利亞(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月8日至1月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬8325例確診，分別為3368例境外移入，1萬4903例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(案17934、案17970，再次採檢為陰性改判排除)，累計119例移除為空號。

2020年起累計851例新冠肺炎死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。