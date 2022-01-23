我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

專家：還在清零是頭腦壞掉 應改減災思考

記者謝承恩、沈能元／台北23日電
台灣疫情急燒，但仍以清零為目標，被專家批「頭腦壞掉」。（中通社）
台灣疫情急燒，但仍以清零為目標，被專家批「頭腦壞掉」。（中通社）

桃園西堤餐廳衍生的移工群聚個案，恐可能延燒至社區，中央疫情指揮中心更召集五大部會加強警戒措施，但強調現在還不會將疫情警戒升至三級，如果出現多點社區群聚，屆時也「不得不升級」。疫情目前關注的重點仍是桃園亞旭電腦廠以及高雄港兩大「爆點」，且還是努力以清零為目標。專家批評，現在還在清零真的是「頭腦壞掉」。

台灣這波本土疫情從桃園一路燒到雙北、基隆、高雄，多條傳播鏈齊發，加上春節即將到來，憂心年後疫情將遍地開花。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現階段疫情首要關注「桃園電腦廠及高雄港群聚事件」，目前這兩起事件還都可以追到感染源。

陳時中表示，現階段仍努力以「清零」為目標，但Omicron傳染力快未必能清零，僅能達到「可控」，未來要「與病毒共存」，需在醫療量能的後送、居家隔離及檢疫，勢必要精密計算並作些改變。

前疾管局局長蘇益仁表示，新春未到，防疫已烽火四起。全世界都希望在今年2月至3月初疫情可以回穩，達到與病毒共存，台灣也要符合三條件才有希望，一為老年人三劑覆蓋率至少達八成、二為準備好口服藥物、三為等到春節過後邊境人流下降，且流感未起，才有可能安心解封。

蘇益仁認為，「清零是頭腦壞掉，如今Omicron傳播快，不可能再用清零方式，而改以減災思考，才能共度到與病毒共存。」他不樂見防疫升級，因國人多數有七至八成的二劑覆蓋率，加上防疫人力、旅館量能未必夠，只要控制在每日50例就算防守得住。

「去年部桃事件搞砸春節商機，今年也再發生一次。」前國民健康署署長邱淑媞指出，指揮中心不願意升級，是不敢面對錯誤的後果，好比過去未落實實聯制、社區普篩、高雄港落地篩等，加上疫苗施打及醫療量能也仍舊不足，「一旦升回三級，引起各界反彈，就會看到痛處。」

邱淑媞說，指揮中心召開多部會加強防疫制度，「例如政治人物不要跑攤，但民眾還是會跑攤返鄉，都沒有做到防患未然的痛點上。」如今疫情越擴越大，指揮中心仍錯失把疫情控制住的機會，這次春節不加嚴，未來就覆水難收。

疫情 防疫 陳時中

上一則

新聞評論／機艦國造與高端疫苗 「台灣隊」的迷思

下一則

「絕非感冒輕症」…Omicron致死率0.15% 60歲以上1.06%

延伸閱讀

本土+83…南北確診大爆發 陳時中：疫情恐燒到春節後

本土+83…南北確診大爆發 陳時中：疫情恐燒到春節後
新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」
疫情連爆…蘇貞昌鬆口：不排除與病毒共存

疫情連爆…蘇貞昌鬆口：不排除與病毒共存
台單日新增130例確診 高雄港、桃園電腦廠案兩頭燒

台單日新增130例確診 高雄港、桃園電腦廠案兩頭燒

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道