專家：還在清零是頭腦壞掉 應改減災思考

台灣疫情急燒，但仍以清零為目標，被專家批「頭腦壞掉」。（中通社）

桃園西堤餐廳衍生的移工群聚個案，恐可能延燒至社區，中央疫情 指揮中心更召集五大部會加強警戒措施，但強調現在還不會將疫情警戒升至三級，如果出現多點社區群聚，屆時也「不得不升級」。疫情目前關注的重點仍是桃園亞旭電腦廠以及高雄港兩大「爆點」，且還是努力以清零為目標。專家批評，現在還在清零真的是「頭腦壞掉」。

台灣這波本土疫情從桃園一路燒到雙北、基隆、高雄，多條傳播鏈齊發，加上春節即將到來，憂心年後疫情將遍地開花。中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，現階段疫情首要關注「桃園電腦廠及高雄港群聚事件」，目前這兩起事件還都可以追到感染源。

陳時中表示，現階段仍努力以「清零」為目標，但Omicron傳染力快未必能清零，僅能達到「可控」，未來要「與病毒共存」，需在醫療量能的後送、居家隔離及檢疫，勢必要精密計算並作些改變。

前疾管局局長蘇益仁表示，新春未到，防疫 已烽火四起。全世界都希望在今年2月至3月初疫情可以回穩，達到與病毒共存，台灣也要符合三條件才有希望，一為老年人三劑覆蓋率至少達八成、二為準備好口服藥物、三為等到春節過後邊境人流下降，且流感未起，才有可能安心解封。

蘇益仁認為，「清零是頭腦壞掉，如今Omicron傳播快，不可能再用清零方式，而改以減災思考，才能共度到與病毒共存。」他不樂見防疫升級，因國人多數有七至八成的二劑覆蓋率，加上防疫人力、旅館量能未必夠，只要控制在每日50例就算防守得住。

「去年部桃事件搞砸春節商機，今年也再發生一次。」前國民健康署署長邱淑媞指出，指揮中心不願意升級，是不敢面對錯誤的後果，好比過去未落實實聯制、社區普篩、高雄港落地篩等，加上疫苗施打及醫療量能也仍舊不足，「一旦升回三級，引起各界反彈，就會看到痛處。」

邱淑媞說，指揮中心召開多部會加強防疫制度，「例如政治人物不要跑攤，但民眾還是會跑攤返鄉，都沒有做到防患未然的痛點上。」如今疫情越擴越大，指揮中心仍錯失把疫情控制住的機會，這次春節不加嚴，未來就覆水難收。