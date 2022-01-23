疫情南北兩頭燒 陳時中：若多點爆發 不排除警戒升級

台北國際電玩展22日開幕，人潮擠爆，在疫情爆炸下，防疫讓人捏把冷汗。（記者曾吉松／攝影）

台灣本土疫情 南北兩頭燒，指揮中心昨罕見召集內政部、經濟部、交通部、勞動部以及衛福部五大部會，宣布加強春節期間防疫 措施，包括雙鐵等交通運輸禁止飲食、政治人物春節期間禁止「跑攤」、禁止人潮擁擠且無法分流的遶境活動、搶頭香，餐廳落實實聯制，違者將禁止提供內用；疫情警戒維持二級不變，但揮官陳時中 強調，疫情若多點爆發，屆時不得不升級因應。

另外，為避免外籍移工的疫情進一步擴大，將優先協助聘雇移工人數達50人以上的事業單位，進行全面快篩。

台灣昨日新增82例本土確診病例，包含亞旭電腦廠增64例、高雄港相關15例、3例為亞東確診護理師先生、居服員相關同住家人，以及一名桃園不明感染源的確診孕婦。圓山飯店昨晚則再新增一例西點廚師確診，因家人確診通知後，自己也篩檢陽性，Ct值13，感染源目前不明。

桃園亞旭電腦廠被視為「大規模移工群聚」，已擴大採檢1005人，累計77確診。亞旭新北中和廠二度隱匿曾調派68名勞工支援往桃園廠，新北市衛生局昨緊急針對亞旭中和廠擴大採檢，昨晚檢驗結果出爐，414全數陰性。

赴亞旭電腦廠擔任前進指揮所指揮官王必勝昨指出，遠雄自貿港區持續擴大檢驗，主要對象鎖定電腦公司所在的兩棟大樓、30家公司員工，以及同棟移工宿舍其他公司移工，「預期確診也不會少」。匡列隔離的員工都送往集中檢疫所，今起所有公司停工進行大清消。

勞動部也針對桃園有50名以上員工公司進行普篩，且園區內外廠的移工宿舍也不得任意移動，直至篩檢完畢。「希望內、外圍捕，將疫情控制住。」指揮中心指揮官陳時中強調，疫情若多點爆發，屆時不得不升級因應，現仍朝「清零」目標前進。

蔡取消發紅包 行政院停發福袋

五大部會宣布加強春節期間防疫措施，行政院也宣布今年春節，將不會有拜廟、發放福袋行程。民進黨表示，黨主席蔡英文已宣布取消過年的廟宇參拜與紅包發放行程。台北市長柯文哲說，是否完全不去拜廟，看這一兩天的變化再決定。新北市長侯友宜表示，會按照中央規定辦理。

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會報表示，為有效掌控疫情，需擴大通報及採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，全力提升疫苗覆蓋率與加速醫療整備。

台大兒童醫院院長黃立民表示，現在社區疫情是多點爆發，追病毒株傳播鏈似乎已不重要，而且疫調人員人力有限，指揮中心應盡力匡列、採檢可能的接觸者，才能有效圍堵疫情。