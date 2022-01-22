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台單日新增130例確診 高雄港、桃園電腦廠案兩頭燒

記者謝承恩、沈能元／台北22日電
勞動部部長許銘春（由左到右）、內政部部長徐國勇、指揮中心指揮官陳時中、交通部部長王國材、經濟部次長陳正祺。第二排由左到右為，指揮中心發言人莊人祥 、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
勞動部部長許銘春（由左到右）、內政部部長徐國勇、指揮中心指揮官陳時中、交通部部長王國材、經濟部次長陳正祺。第二排由左到右為，指揮中心發言人莊人祥 、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

中央流行疫情指揮中心22日公布台灣新增130例COVID-19確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土個案有82例，分別為高雄港個案和桃園亞旭電腦廠個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為29例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(13例)、加拿大及新加坡(各4例)、菲律賓(3例)、印度、土耳其及香港(各2例)、奧地利、奈及利亞、義大利、柬埔寨、德國、越南及巴西(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年1月21日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計5,418,957例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,400,086例排除)，其中18,238例確診，分別為3,331例境外移入，14,853例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18182，再次採檢為陰性，改判排除)，累計117例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布新增130例COVID-19確定病例，分別為...
中央流行疫情指揮中心今(22)日公布新增130例COVID-19確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。(圖:指揮中心提供)

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