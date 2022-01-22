被指疫調通知慢半拍 桃園嗆北市嘴砲卸責

本土疫情持續延燒，各地民眾搶打疫苗。（記者侯永全／攝影）

桃園西堤群聚案中的案18051曾赴北市兩間診所看診，台北市採檢發現75歲長者確診。北市府發言人陳智菡昨說，過了好幾天，北市府才掌握案18051相關資料，「對這樣狀況非常擔憂」；桃園市長鄭文燦表示，個案18日確診，19日就完成疫調，桃園市衛生局長王文彥強調「沒有延誤」，新聞處長詹賀舜則回嗆，「與其花時間嘴砲卸責，不如趕緊去圍堵病毒」。

台北市副市長黃珊珊則表示，疫調過程非常辛苦，相信桃園市的疫調人員已經盡心盡力，「我們說法就是事實呈現」。

陳智菡說，20日接獲桃園衛生局提供的案18051疫調資料，確認該案在9日帶兩名小孩到西堤用餐後，接著好幾天都有北市足跡。她還說，14日案18051開始有喉嚨痛等症狀，18日就醫發現確診，但北市19日才接到桃園衛生局通知有哪些足跡；北市當天下午4時即完成匡列，晚間8時完成隔離、篩檢 及安置作業，並且於20日找出一名被感染者。

案18051曾到北市大同區某耳鼻喉科診所就醫，衛生局針對同時段病患與護理人員採檢，發現一名75歲長者確診，該長者還有兩名同住小孫子。陳智菡指出，孫子就讀的兩學校停課採檢，師生檢驗都是陰性，但看到Omicron的傳播速度，北市府還是相當擔心疫情 可能連環爆。

另外，新冠疫情延燒南台灣，高雄港群聚感染昨新增確診個案18212為20多歲男子，16日到台南市參加喜宴，同桌11人來自雲林、高雄等地，匡列約300人。台南市長黃偉哲怒斥，該男子隱匿足跡非常可惡，「若出現破口，台南市民不會原諒他」。

案18212本月16日曾到台南參加喜宴，20日晚間得知確診，未先告知疫調單位曾赴台南，自行打電話通知同桌朋友，友人向疫調單位查詢才哀他的足跡曝光，南市府緊急匡列並對餐廳清消。黃偉哲說，該個案確診後知道要通知友人，卻未告知防疫 機關，錯失第一時間清消，16日參加喜宴至今已隔六天，當中有人持續使用設施，工作人員都暴露在危險環境下。

除了有確診者隱匿足跡，還有應該居家檢疫的民眾「搞失蹤」。台北市女子潘茹玉19日入境後於居家檢疫期間失聯，警方循線查獲，北市府將開罰台幣60萬元。另名設籍新北市的巴姓男子，在桃園集中檢疫所完成檢疫後，未依申報到新北市住所居家檢疫，反而到台中找朋友，新北市衛生局認定巴男違反防疫情節嚴重，也開罰60萬元。