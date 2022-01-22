新聞眼／機場海港雙雙成破口 嚴守國門淪口號

高雄疫情擴大，在高雄港擔任輪船引擎維修師的指標個案七名同事也確診，港口碼頭搭建臨時篩檢站，在港區的裝備業者、清潔工、加油工等人員全都要受檢。（記者劉學聖／攝影）

台灣疫情 升溫，南北多點都傳出確診者，從「源頭」來看，桃園機場、高雄港兩大邊境 國門竟成最大破口。實際上，新冠肺炎疫情發展至今已兩年時光，空港、海港不可能長時間封閉，但嚴守邊境防疫 的口號一喊再喊，如今空港、海港雙雙成破口，政府防疫喊出「超前部署」變成「事後圍堵」，這種事後補救心態，也難怪疫情一再延燒。

去年4月，華航諾富特飯店爆發群聚事件，機組員、飯店員工等人交叉感染，引爆大型感染，台灣疫情面臨失控，5月開始全台進入三級警戒，每日本土案例更是飆逾500人，當時的「慘況」令人印象深刻，生活好不容易回復正常，政府卻沒有記取「教訓」，不到一年又讓國人重回夢魘中。

Omicron變異株來勢洶洶，政府卻沒有提高警覺，桃園國際機場再度淪陷，清潔員、防疫車隊司機、保全、手推車人員無一倖免，此時外界才發現，原來替國人守了兩年的桃機，光是旅客入境流程勘查，就有205個缺失，顯然所謂的防疫SOP僅是紙上談兵，尤其現在正值春節返鄉高峰，從指揮中心、交通部、桃機到桃市府，都沒有繃緊神經，阻擋不了的病毒，就這樣滲入社區。

如今，不僅空港淪為破口，連海港都可以「出事」。交通部常次祁文中趕赴高雄港，馬上發現三大問題，一是登船人員沒有依據防疫規範，包含動線、作業區要事先清消、不能跟船員有接觸等，但確診父親（案18156）上船後跟船員做沒必要互動，還曾共餐，不符合防疫規定。此外，該艘船三人都確診，不該上船的人，包含日用品供應業者也上去，登船管理沒有落實。

指揮中心總是耽溺於每天的零確診，說著料敵從嚴、超前部署的口號，每次疫情爆發，不是推給境外移入，就是說還在可控範圍，但21日一口氣新增近百例，再加上春節要到了，人流南北移動，難保疫情不會更嚴重。

疫情兩年下來，國門出現破口問題就大已成鐵律，隨著每次本土疫情再起，政府狠狠打了自己一巴掌，沒有在每次的疫情中反省，反倒對事後防堵沾沾自喜。只要一個小細節被輕忽，代價都是全民埋單。現在是「兩港」有問題，但實際到底還有多少未爆彈，令人擔憂。