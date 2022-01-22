新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

年初桃園機場 爆發清潔工確診，Omicron傳播鏈不斷擴散，染疫足跡已經直抵南台灣。加上春節返台人潮進入高峰，內外夾擊下，病例不斷激增，也讓醫療量能再度吃緊。這波Omicron出其不意的擴散路徑，也揭開指揮中心長期「放生」桃機的真相，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫 」，對國門防疫完全沒有緊急應變措施和沙盤推演，才會暴露步驟凌亂、應對無章的窘況。

過去兩年，指揮中心不斷在國人眼前上演「即刻救援」戲碼。只要發生大型群聚，指揮官陳時中 便派出其愛將──醫福會執行長王必勝進駐，隔些時日便順勢宣布「清零」，塑造英雄形象。這次也不例外，進駐桃機的王必勝對綠媒感嘆「從沒想過會在這裡出任務」；王必勝原想賣弄溫情，卻露了餡，暴露他對機場防疫的生疏。

疫情進入第三年，「凡破口者必為國門」，已是不變定律。機場是國境第一道防線，其間每天有高達200多個單位、上萬名工作人員進出，指揮中心卻長期漠視機場的清消安全訓練。事發後，衛福部才匆匆派出國家護理隊全面檢視機場防疫漏洞，找出205處缺失，包括清消方式有誤、口罩一戴8小時等。陳時中更指，機場防疫觀念有待改進。

機場是運輸單位，防疫要如何部署，當然要靠衛福部訂出SOP及特定訓練，陳時中可曾檢討過自己的責任？負責機場防疫的是疾管署北區管制中心，問題在它只管旅客入境手續，一年只做兩次防疫教育訓練，遑論定期檢視清消流程。衛福部輕忽在先，事後還責怪機場欠缺清消觀念，這種態度也太不負責。

大陸機場曾多次爆發境外移入病例感染機場員工案例，大陸民航局因而嚴控機場員工，包括第一線員工每兩天做一次PCR，國內與國際線員工必須分流。就算指揮中心不願借鏡大陸，去年台灣爆發華航／諾富特染疫事件，外界以為指揮中心會亡羊補牢訂出機場防疫SOP；但事實顯示，指揮中心只有「報數」的功能。這兩年來，指揮中心做的永遠是「危機處理」而非「危機管理」，永遠只能在後面追著病毒的足跡。

這種漫無章法的情況，也發生在落地篩檢。陳時中向來「惜篩如金」，直到去年7月Delta病毒入侵才對入境旅客全面篩檢，用的卻是兩、三天後才能得知結果的PCR，導致旅客在獲知確診時已把病毒帶入防疫旅館或社區。直至這次Omicron入侵，陳時中才同意長程航班落地快篩。結果，第一天篩檢動線亂糟糟，等待篩檢的入境旅客與出境旅客動線幾乎撞在一起，顯然事先未曾演練。首日受檢旅客中陽性率高達9.28%，王必勝脫口而出：「比想像中高！」由此可知，疫情爆發兩年多，指揮中心對國門防疫多麼陌生而輕忽，每次狀況都在意料之外。

當機場傳播鏈不斷往其他縣市擴散時，也正值民眾春節返台高峰，長程航班載回高達7%、8%的確診者，其中不少只是輕症的感染者，指揮中心卻又將他們全數塞進醫院專責病房，幾乎壓垮北台灣醫療量能。直到台北市長柯文哲及專家呼籲應該分流，近一周後，指揮中心才啟動分流把20歲至49歲的落地輕症確診者送至加強版防疫旅館隔離。顯然，這也是指揮中心事先「沒想到」。

有專家質疑台灣防疫只有20分，對此，陳時中回應說「台灣是福地」。確實，以指揮中心這種紊亂無章、摸石子過河的行事風格，台灣能撐到今天，確實是天佑台灣。但，我們的好運氣還能用多久？