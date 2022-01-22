疫情連爆…蘇貞昌鬆口：不排除與病毒共存

台灣疫情南北延燒，日前曾一度消失的用餐隔板又紛紛「重出江湖」。（記者林俊良／攝影）

疫情 升溫，確診者從桃市擴及北市、新竹及高雄，三級警戒呼聲再起，但行政院長蘇貞昌昨天表示，目前台灣確診者都有軌跡可尋，「我們努力清零，也不能排除未來必須與病毒共存」；前副總統、中研院士陳建仁也說，有了快篩、疫苗 、口服抗病毒藥物，追求零確診已不切實際，應要有「與病毒共存」心理準備。

蘇貞昌強調目前疫情在可控範圍，指揮中心對於春節防疫措施也局限在二級警戒，對於外界憂心即將來臨的年假聚餐及返鄉通勤，恐讓疫情加劇，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也強調，「民眾可返鄉正常生活，平時可加強防疫，盡量避開人潮擁擠處。」

中央「與病毒共存」的態度日趨明顯，有臨床醫師質疑過早與病毒共存，恐造成失控，甚至封城。陳時中則說，任何政策都在可行範圍下，一步一步實施；面對社區出現多點爆發的質疑，則「希望不要發生，也會密切注意。」

台北市長柯文哲昨說，Omicron 傳播快，用現有的疫調人力，應該圈不住，疫情仍會擴張，要考慮是否要以清零為目標，但疫苗數量夠，老百姓比較聽話戴口罩，因此速度不會很快，慢慢燒就好，唯一擔心是年假九天，如果打疫苗和醫療能量都下降，要注意從除夕到初三，包括篩檢量能、疫調量能和疫苗停打四天，會不會擴散。

Omicron確診驚見2中重症病例 皆無慢性病史

另據台北中國時報報導，雖然Omicron普遍不會造成重症，但台灣仍出現2例Omicron中重症病例。中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞指出，兩名中重症病例，其中一名為20多歲男性，無慢性病史，曾接種一劑AZ加2劑BNT，胸部X光顯示兩側肺部輕微浸潤，且血氧飽和度偏低；另一名為30多歲懷孕女性，無慢性病史，曾接種2劑AZ，檢疫期間出現頭痛症狀，有肺浸潤情形，但不需氧氣治療。

蘇貞昌稱不排除未來必須與病毒共存，台大醫院感染科醫師謝思民認為「目前還沒辦法」，雖然Omicron以輕症居多，但仍可能發生重症，康復後也可能留下後遺症；未來第三劑覆蓋率要到8成以上，才有群體免疫效果，還要搭配兩項條件，一是繼續戴口罩、勤洗手等防疫措施，二是準備充足的口服抗病毒藥，未來才可望與病毒和平共處。