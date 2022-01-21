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英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

台灣桃園疫情再擴大 工廠千人採檢增60確診

記者沈能元／台北報導
桃園某電子工廠進行千人篩檢爆60人確診，中部醫院緊急調度病床備戰。圖／翻攝王必勝臉書
桃園某電子工廠進行千人篩檢爆60人確診，中部醫院緊急調度病床備戰。圖／翻攝王必勝臉書

台指揮中心今公布，桃園某電子廠兩名移工確診，分別為案18219、案18220，兩人於1月9日到西堤餐廳用餐，因先前未被匡列，隨後又驗出4名員工。醫福會執行長王必勝今前往現場，針對工廠進行千人篩檢。指揮中心今深夜表示，再增60人確診，共累積66人確診。相關疫調資料持續進行。目前相關確診者，將先送往北部醫院隔離治療，但中部醫院已準備好了。

指揮中心表示，關於桃園工廠新增新冠肺炎陽性個案，至今已採檢1005人，其中60人陽性，加上今下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於明(22)日下午記者會統一說明。

「目前相關確診者，將先送往北部醫院隔離治療，但中部醫院已準備好了。」中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，晚間得知工廠暴增大量確診者後，將由指揮中心指派，積極調度及統計中部地區隔離病床床數，並已做好準備。

因指揮中心規劃收治輕症患者的加強版防疫旅館下周一才會啟動，因此只要北部醫院收滿確診個案後，其餘確診者就會送往中部醫院，目前已準備妥當。

黃高彬說，若確診個案僅限於電腦廠人員，疫情相對單純，顯示疫情沒有擴散出去，但若外籍移工休假時，有到社區大賣場等公共場所購物、消費，疫情有可能擴及社區。但這仍待指揮中心疫調確診者足跡，才能進一步了解，而疫情有無擴散至社區，未來兩天是關鍵。如果未來兩天社區有相關感染者，就必須提高警覺多加注意。

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