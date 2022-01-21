帛琉疫情升溫 「旅遊泡泡」返台先進檢疫所

「帛琉旅遊泡泡」返台措施加嚴，凡赴帛琉或自帛琉抵台旅客，一律公費入住集中檢疫所五日。圖為台帛旅遊泡泡首發團。(本報資料照片)

Omicron 變異株疫情 升溫，帛琉當地累計189例確診個案，指揮中心指揮官陳時中 直言「對當地疫情不樂觀」。明天起加嚴「帛琉旅遊泡泡」返台措施，凡赴帛琉或自帛琉抵台旅客，一律公費入住集中檢疫所五日及加強版自主健康管理九日，最後七日採一般自主健康管理。帛琉疫情若持續升溫，不排除取消台帛旅遊泡泡。

交通部觀光局昨也公布旅客參團解約退費處理原則，旅行社得扣除已代繳行政規費及已支付必要費用，另得向旅客收取不超過5％的旅遊費用作為補償。

帛琉泡泡去年4月上路至今未滿一年，不敵Omicron疫情，自22日起，將調整自帛琉入境台灣的檢疫措施，從原本僅需要5天加強版自主健康管理，加上9天自主健康管理，改為5天入住公費集中檢疫所檢疫，後續進行9天加強版自主健康管理，以及7天一般自主健康管理，並於入境當天、第5天、第13天至第14天進行PCR檢驗，入境第8天、第11天以及第20天至21天時採家用快篩採檢一次。

帛琉入境旅客的檢疫措施加嚴，被視為旅遊泡泡破滅。陳時中表示，並沒有破滅，台灣雖加嚴帛琉的檢疫措施，但與其他國家入境台灣的檢疫措施相比，仍相對鬆。至於帛琉的檢疫舊制，不會因此有破口，因最近一次自帛琉返台班機為1月5日，當地疫情狀況仍穩定。

陳時中表示，取消旅遊泡泡的關鍵，將視「當地是否爆發更大本土疫情及社區群聚」，一旦有變化將隨時取消泡泡，呼籲訂票旅客要有心理準備。

外交部發言人歐江安表示，帛琉近期驗出的確診案例，多數來自關島入境旅客，研判目前帛琉確診者以Omicron輕症病患為主。台帛衛生單位已進一步交換意見，將滾動式修正該政策。台灣援贈的口罩、快篩試劑也將在明天運抵帛琉。