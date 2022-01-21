本土疫情燒到高雄 4條傳播鏈感染源不明

台灣本土疫情燒向高雄，有幼兒園幼童與家長染疫，全體師生與家長進行採檢並送往防疫旅館隔離。(記者劉學聖／攝影)

台灣本土疫情 燒至高雄，昨本土案例新增13例、境外24例，目前已掌握的傳播鏈有6條，不明感染源傳播鏈昨再新增2條，累計達4條不明感染源，含高雄確診的一家三口、桃園大湳市場確診母女、新竹一家四口及亞東醫院護理師染疫鏈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 指出，這四條不明感染源列入疫情是否升溫的觀察重點。

北市昨晚又傳出兩名新確診者，一例為石牌國中學生家人、另一例曾有國家音樂廳、春水堂足跡。台北市衛生局表示，該足跡是中央尚未公布案號的新個案，目前仍在疫調中。

昨天新增的13例本土案例，包含4例西堤餐廳相關個案、2例金嗓歌友會相關計程車乘客確診、1例亞東確診護理師次子、1例機場保全確診，其餘5例個案感染源不明，分別為高雄一家三口確診及桃園大湳市場一對母女確診。

陳時中表示，大湳市場染疫母女，女兒在科技廠上班，因有症狀就醫採檢確診，感染源不明；高雄染疫一家三口是因小孩住院採檢陽性，後續採檢父母也確診，根據疫調，小孩父親曾有北部足跡，但高市府調查後續排除，父母的工作與高雄港有關，感染源亦不明。而該學童就讀的幼兒園已緊急篩檢 。

本土疫情延燒高雄，高雄市長陳其邁昨宣布，各級學校明起放寒假，收托服務持續提供，其他一律停止，與三級期間一樣。高中以下跨縣市活動一律停止，改採線上活動為主。幼兒園部分一日須量體溫三次，用餐需使用隔板。

至於桃機爆發疫情兩周來累積衍生本土個案已經破百例，昨起針對印度、東南亞航班旅客進行短程落地篩檢。桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，共檢驗17個航班，針對航班檢驗陽性率為6.13％。