專家：台灣2成民眾沒打疫苗 難與疫共存

台灣本土疫情持續延燒，仍有兩成民眾連一劑疫苗都沒打，專家憂心。(本報資料照片)

桃機群聚衍生的社區群聚案已超過百例個案，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨於廣播節目指出，Omicron 本土疫情 延燒，加上有二成民眾連一劑都沒打，雖不如去年5月嚴重，但最怕擴及社區造成醫療量能崩潰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若在沒計畫前提下與疫共存，就是不負責任。

疫情升溫，針對是否考慮升三級，行政院長蘇貞昌昨天表示，雖然有確診個案，但都還有軌跡可循，「目前沒有升級計畫」。

「只要台灣有20%的人口沒打疫苗 ，就無法放心與病毒共存」。李秉穎表示，目前Omicron病毒感染不如去年5月疫情嚴重，因為之前是傳播鏈在社區擴散卻沒有被發現，只要漏掉一個案例，每天就會增加好幾百例病例。

李秉穎說，目前確診個案大多都是防疫第一線人員，如桃機工作人員、計程車司機、醫護人員，這些人皆曾接種過疫苗，因此多是輕症。但現在仍有二成人口沒打疫苗，若受到感染，等於有五分之一的人可能導致重症及死亡造成醫療崩潰，「目前準備很多專責病房，就怕這種狀況發生」。

李秉穎認為，現階段政府應該要思考如何提升疫苗基礎劑的接種率，雖然現在民眾搶打第三劑，但防範Omicron的重點應該是提高基礎劑，抓出民眾不打疫苗的原因，以提高接種意願。

陳時中表示，指揮中心還是朝著清零方向努力，只是Omicron傳播途徑講法很多，不管是空氣還是物品傳播，目前仍認為是人與人接觸風險最高，盼能對Omicron的特性多些了解，有助於下階段政策擬定。

陳時中強調，若在沒計畫前提下要與疫共存，就是不負責任，也會引發醫療極大負擔。任何政策都要縝密規畫，並且計算衡量得失來選擇正確的路。