台本土確診23例新高 境外45例 經貿公司6人確診

台新增68例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為23例本土個案及45例境外移入；另確診個案中無新增死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增68例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為23例本土個案及45例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心陳時中 表示，今天確定病例本土23例，是今年來最多例。

此外經貿特區有新增2名移工，曾到西堤用餐，但沒有出來採檢，其他4位職場相關人員也確診，整個公司有6人確診，上午已經檢驗千人員工，等待結果出爐。

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指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為20例男性、24例女性及1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(17例)、菲律賓(4例)、越南 及以色列(各3例)、加拿大(2例)、波蘭、澳大利亞、韓國、新加坡 、瑞典、俄羅斯、英國及愛爾蘭(各1例)移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月20日。

指揮中心統計，截至目前台累計5394042例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5375246例排除)，其中18109例確診，分別為3283例境外移入，14772例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計116例移除為空號。

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2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。