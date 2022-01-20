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台灣疫情燒到高雄 3確診

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
21日起前往歌廳等十二類娛樂場所，要先出示完整接種疫苗紀錄，可使用小黃卡、健保快易通或數位健康證明供檢視。記者黃仲裕／攝影
21日起前往歌廳等十二類娛樂場所，要先出示完整接種疫苗紀錄，可使用小黃卡、健保快易通或數位健康證明供檢視。記者黃仲裕／攝影

台灣本土疫情燒至高雄，20日本土案例新增13例、境外24例，目前已掌握的傳播鏈有6條，不明感染源傳播鏈20日再新增兩條，累計達4條不明感染源，含高雄確診的一家3口、桃園大湳市場確診母女、新竹一家4口及亞東醫院護理師染疫鏈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這4條不明感染源列入疫情是否升溫的觀察重點。

北市2例 有國家音樂廳足跡

北市20日晚又傳出兩名新確診者，一例為石牌國中學生家人、另一例曾有國家音樂廳、春水堂足跡。台北市衛生局表示，該足跡是中央尚未公布案號的新個案，目前仍在疫調中。

20日新增的13例本土案例，包含4例西堤餐廳相關個案（案18136、18137、18152、18153）、2例金嗓歌友會相關計程車乘客確診（案18138、18139）、1例亞東確診護理師次子（案18140）、1例機場保全確診（案18151），其餘5例個案感染源不明，分別為高雄一家3口確診（案18155、18156、18157）及桃園大湳市場一對母女確診（18135、18154）。

本土+13 大湳市場母女染疫

陳時中表示，大湳市場染疫母女，女兒在科技廠上班，因有症狀就醫採檢確診，感染源不明；高雄染疫一家3口是因小孩（案18155）住院採檢陽性，後續採檢父母也確診，根據疫調，小孩父親曾有北部足跡，但高市府調查後續排除，父母的工作與高雄港有關，感染源亦不明。而案18155就讀的幼兒園已緊急篩檢

21日起指揮中心開放「數位新冠病毒健康證明」供國內申請使用，要求進出部分娛樂場所，如歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、夜店等12類娛樂場所，需出示疫苗接種證明，打滿2劑且滿14天，否則將開罰。

短程落地篩檢 陽性率6趴

至於桃機爆發疫情2周來累積衍生本土個案已經破百例，20日起針對印度、東南亞航班旅客進行短程落地篩檢。桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，共檢驗17個航班，針對航班檢驗陽性率為6.13％。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，落地採檢後陽性確診者，部分分流送至劍潭安心檢疫所。台灣自1月15日至20日已轉送58位落地採檢陽性確診旅客前往，同時段落地採檢陽性共計114位，分流占50.8%，1月24日將再加入新北市泰山集中檢疫中心及桃園龜山集中檢疫所，共有3間量能達449間。

台灣疫情燒向高雄，有幼兒園幼童與家長染疫，全體師生與家長進行採檢並送往防疫旅館隔...
台灣疫情燒向高雄，有幼兒園幼童與家長染疫，全體師生與家長進行採檢並送往防疫旅館隔離。記者劉學聖／攝影

疫情 篩檢 陳時中

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