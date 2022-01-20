新聞評論／反雙北疫苗護照 陳時中真為人權？

為防堵這波疫情 擴大，雙北皆提出「疫苗護照」政策，台北市計畫以「台北通」的App增加紅黃綠燈設計，新北市則採認疫苗小黃卡。儘管雙北作法略有不同，但基本上都是為了確保公眾的健康安全；疫情指揮官陳時中 卻澆了一盆冷水，說中央目前不會跟進。這表示中央將袖手旁觀，或會有更積極的作法，有待觀察。

陳時中反對疫苗護照，理由是「對人身自由不宜強烈限制」；換言之，認為雙北的疫苗護照有「違反人權」之疑慮。此一理由出自陳時中之口，其實格外諷刺。兩年來，蔡政府以「防疫」為由限制民眾行動自由、違反人權的例子，可謂不勝枚舉；連「國際特赦組織」都曾指，蔡政府以防疫為由蒐集民眾隱私、卻未說明用途，有人權疑慮。

疫情爆發之初，陳時中不讓在武漢地區的台人返台，大家記憶猶深。再如，限制外籍或大陸人士來台，根據的不是各國疫情控制的良莠，而是政治關係。其他，諸如設置形同「電子圍籬」的各種實名制、足跡紀錄、強制隔離政策等，無一不涉及妨害行動自由及侵犯人權。先前外界提出質疑，蔡政府皆以「控制疫情需要」作為回應；而過去毫不在乎的「人身自由」，如今卻拿來反對疫苗護照，殊不合理。

放眼世界，雙北並非率先實施疫苗護照的先行者。去年起，歐盟、以色列、英國、南韓都已採行疫苗施打認證，作為進出公共場所的依據。這些國家都是民主國家，儘管有些國家也發生民眾抗議事件，但若要說「違反人權」未免牽強。

雙北此時提出疫苗護照政策，並非無的放矢。原因是，這波Omicron疫情來勢洶洶，北台灣各縣市均出現不明感染源傳播鏈，春節期間勢必因人潮流動造成更大擴散。指揮中心若不想再走回封閉公共場所的老路，疫苗護照不失為一條可行的分流管理之路，以求在民眾如常生活、產業營運及防疫需要之間取得平衡。此外，去年10月下旬後疫苗接種率開始遭遇瓶頸，疫苗護照的實施應有助於提高民眾接種意願。

檢視雙北提議的疫苗護照政策，新北現階段僅要求進入校園者必須出示接種黃卡或健保卡；台北市則透過手機App以燈號顏色區別民眾接種疫苗數，要求在公共場所檢視。不論孰優孰劣，至少是「因地制宜」之計，可作為未來全國採行或其他地方政府參考的依據。

因此，指揮中心的消極甚至反對疫苗護照政策，則令人不解。是因為不想看到在野黨縣市長的部署超前？或者是想把控制權握在中央手中，以便隨時可作為政治操弄運用？目前雙北提議的疫苗護照，只是為了「國內」使用；至於涉及邊境管制的「國際」部分，更是中央必須及早規畫的工作。目前的癥結在，政府力推的高端疫苗 尚未獲得國際認證，屆時可能變成國內、國外出現兩套標準，陳時中可能還沒想好要如何解套，因此現階段只能採「拖」字訣。

當疫情的發展來到一個新的轉捩點，陳時中恐怕得採取新的思維，才足以應對新的情勢。事實上，比起再將疫情警戒升高到三級，並繼續讓民眾不斷地在那裡實聯制掃描進入公共場所，疫苗護照可能是一個更好的解方，可以兼顧效果及便利性。至於陳時中所謂的「人權」考量，不過是其藉口罷了。在控制疫情的迫切需求下，蔡政府不能再為面子問題，對疫苗護照之必要性視而不見。最低限度，應授權地方政府採取必要的因地制宜，畢竟南台灣和北台灣的染疫風險截然有別。（轉載自聯合報社論）