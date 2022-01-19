台亞東護理師 爆第6條傳播鏈

桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，19日新增10例本土個案，其中7人與西堤群聚有關，該餐廳已累積45人染疫，且至少11個家庭受到波及；台大公衛流行病與預醫所教授陳秀熙以流行病學模式推估，至1月底國內本土個案將達540人，指揮中心指揮官陳時中 說「要努力打破宿命」，盡量將感染數量往下降。

19日西堤餐廳衍生個案7例，包括前晚確診的小5女童、1月7日用餐的某家庭新增公公確診、1月9日用餐某確診家庭衍生幼兒園同學及家人共5例染疫。另3例本土個案，分別為亞東確診護理師的兒子、桃園市大湳市場1名菜販，與新竹某主管夫妻聚餐的友人。

確診亞東醫院護理師小孩染疫，兩人基因定序跟國內其他Omicron個案不同，被定為「第6條傳播鏈」，其餘5條分別為人數最多的桃機群聚衍生案、北市聯醫（中興、仁愛）確診醫護兩條傳播鏈、機場防疫 人員、防疫計程車司機。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，桃機手推車區清潔員、居服員及銀行、西堤餐廳等個案基因定序相同，迄今仍維持同一條傳播鏈，不過前幾日確診的防疫計程車司機（案18020）曾載過境外確診旅客，很可能是第7條獨立傳播鏈。

目前桃園及新竹2例感染源未知。桃園市大湳市場菜販染疫（案18119）因陪病需求而採檢確診，Ct值23，疫調仍在進行中；新竹新增個案則是曾於11日與新竹主管夫妻聚餐，但疫調發現9日與聯邦銀行足跡重疊，因此傳播路線還不是很清楚，如何染疫需深入調查。

新北19日再增一起防疫旅館 群聚事件，為去年12月至今國內第6起旅館群聚事件。40多歲從中國入境的女子原被判定為境外移入個案，疫調發現疑被旅館隔壁房、自美國入境的60多歲男子感染，19日改判為本土個案。

另外，指揮中心11日起針對長程航班實施落地採檢，因印度、東南亞疫情升溫，20日零時起增列印度及菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡等航班旅客落地採檢。入境採陰者，接續通關程序，搭防疫車輛前往防疫旅宿、集中檢疫所檢疫，檢驗陽性就指派專人完成證照查驗，再由空側後送醫院或集中檢疫所或加強版防疫旅宿。

指揮中心統計，桃機迄19日落地採檢3934人，有247人確診，陽性率6.28%。桃機前進指揮所已規定機場各類外包人員的防水隔離衣穿著時機，並要求脫下後即丟棄，不可重複使用。

針對專家建議縮短入境檢疫天數。陳時中表示，擬定春節方案就朝著縮短日期、積極篩檢等方向思考，但必須要確保病毒潛伏期確實變短，才能縮短檢疫天數；對於美國商會肯定表示不再堅持清零是符合國際趨勢，並呼籲放寬邊境管制，陳時中說：「美商的要求，聽到了，放在我們心中」。