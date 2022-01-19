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黑白集／蔡吹噓經濟好 卻買不起防護衣

黑白集
採檢候機室內的工作人員穿標準隔離衣。（記者鄭超文／攝影）
採檢候機室內的工作人員穿標準隔離衣。（記者鄭超文／攝影）

桃機入境採檢陽性率居高不下，社區感染繼續擴大。豈料，機場協勤人員竟爆出隔離衣不足的窘況，高風險工作區還被降級，從全防護的「兔寶寶裝」降為露出頸腿與後背的防水隔離衣。一名負責收集入境者唾液的人員確診，其裝備就屬「包不滿」。

國門失守，王必勝唱完「補洞秀」，桃機就讓醫檢以外人員脫下「戲服」，換回簡陋隔離衣。疾管署聲稱，機場人員一天發四件隔離衣；但人員「下戲」後就被打回原形，休息時得把這一日一件的寶衣吊晾在休息室，或折放在夾鍊袋裡，無論淨汙重複使用。

陳時中先否認指控，後又推說廠商問題。王必勝則稱，將與專家開會討論。病毒「突破感染」，官員跟著「突破問責」，防疫國家隊建立桃機管控SOP只是大內宣，針對的是無知百姓，而非病毒。

蔡總統吹噓防疫成功，經濟躍升四小龍之首，如此富足卻連高標防護衣都買不起。行政院以疫之名舉債8000多億（台幣），蘇貞昌撒錢買到續任閣揆，桃機人員與救護車司機卻得自費購買全套裝備，以免染疫禍延家庭社區。這個國家有錢到讓高官仗勢欺人。

阿中抱怨老婆打不到高端疫苗，正副總統則三捐手臂，繼續造福高端漲停；諷刺的是，防疫前線卻窮相百出。因疫情升官發財的官爺們，還在靜候民間團體的捐贈嗎？

防疫 機場 高端疫苗

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