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短程航班也有確診者 台落地採檢範圍擬納入

台灣新聞組／台北19日電
桃機又有防疫人員、防疫計程車司機確診，指揮中心計畫擴大落地採檢範圍。圖為長程航班入境旅客身穿全套防護裝備。（記者黃仲明／攝影）
桃機又有防疫人員、防疫計程車司機確診，指揮中心計畫擴大落地採檢範圍。圖為長程航班入境旅客身穿全套防護裝備。（記者黃仲明／攝影）

桃機又有防疫人員、防疫計程車司機確診，桃機前進指揮所指揮官王必勝昨天表示，兩案可能來自短程航班確診者，應該考慮除了長程航班外，再擴大落地檢驗範圍。指揮官陳時中昨天表示，16日後的入境人數減少，可能從南亞、東南亞航班先行，但也要協調整體航班時間，讓動線順暢。

本報系聯合報報導，機場工作人員分析，目前長程航班安排桃機北側候機室採檢，只有一處實驗室分析採檢結果，如果短程航班要加入落地採檢作業，必須討論採檢人力、檢驗器材、班機停靠位置、候機室、旅客動線、是否新增實驗室。

王必勝昨在臉書貼文指出，在機場深喉唾液檢體收集區及發燒篩檢站工作的檢疫人員，Omicron基因定序結果為「菲律賓株」，與原先清潔工的傳播鏈不同，推測在收集入境旅客唾液檢體時遭汙染而感染的機會大，應是另一條獨立的鏈。防疫計程車隊司機，前面四次PCR檢驗陰性，本月16日定期檢驗為陽性，判斷為剛感染發病。

王必勝說，兩案都是透過單位例行篩檢發現，顯示例行篩檢有其重要性。尤其兩案很可能都是另外單獨的傳播鏈，不能只鎖定原傳播鏈的高風險單位，且案源很可能都來自短程航班的確診者，所以即便長程航班落地檢驗已在一周內攔下229個確診，仍有漏網者，因此應該考慮再擴大落地檢驗範圍。

防疫 篩檢 機場

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