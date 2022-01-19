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春節快到…是否升三級讓官員好掙扎 專家：別走回頭路

台灣新聞組／台北19日電
本土疫情擴散，該不該禁止餐廳內用的討論再起；指揮官陳時中表示，不會因一家餐廳有人染疫就禁止所有餐廳內用。圖為中壢區大江購物中心餐飲業者在用餐區設置隔板。（記者季相儒／攝影）
本土疫情擴散，該不該禁止餐廳內用的討論再起；指揮官陳時中表示，不會因一家餐廳有人染疫就禁止所有餐廳內用。圖為中壢區大江購物中心餐飲業者在用餐區設置隔板。（記者季相儒／攝影）

新冠肺炎本土疫情延燒，已從桃園擴大到雙北、新竹等鄰近縣市；桃園市政府及行政院防疫會議都曾討論是否要禁止餐廳內用，討論後決定維持現狀。據了解，官員擔心春節近了，不禁內用恐讓疫情難以控制，警戒升三級又恐影響經濟，但本月24日後可能有「二級加強版」防疫規定；至於有哪些加強措施？政府高層相當掙扎。

本報系聯合報報導，行政院不定期舉辦防疫會議，近來曾在會中討論是否禁止內用，但指揮中心及高層持保留態度。知情人士說，指揮中心宣布二級警戒維持到27日，主要是配合學測，若疫情持續升溫，學測後可能有「加強版」防疫規定。

官員指出，去年5月升高至三級警戒，許多民生及經濟活動都受到限制，政府內部曾討論兩個時間點，一是學測之後將防疫規定加嚴，另一是等農曆年後、元宵節再加嚴。

此外，隨著疫情延燒，社會擔憂餐廳內用風險提高，桃園市應該先禁內用，甚至先升三級警戒，但專家建議別再走回頭路。新光醫院副院長洪子仁表示，應思考防疫與經濟間比例原則，餐廳清消標準作業流程要落實，員工也要打疫苗，更可每三天篩檢一次。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，要完全避免感染，當然是禁止內用、關閉餐廳，但這並非現在防疫目的；禁內用會嚴重影響民生，別再執著升三級警戒以面對病毒「流感化」，政府也應「盡快落實疫苗護照」的防疫措施。

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