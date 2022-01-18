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台灣本土+18 累計破百例 桃機、西堤 確診連爆

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
近期桃園新冠肺炎疫情升溫，中壢區首當其衝，位於中壢區的大江購物中心18日天中午用餐人潮稀稀落落。記者季相儒／攝影
近期桃園新冠肺炎疫情升溫，中壢區首當其衝，位於中壢區的大江購物中心18日天中午用餐人潮稀稀落落。記者季相儒／攝影

台灣18日新增18例本土個案，聯邦銀行行員及家人共6人確診，西堤餐廳新增6名相關確診者，新竹某公司主管一家4口疑與西堤用餐的明新科大師生相關，但感染源仍不明，另新增1名桃機歌友會接觸者及1名防疫計程車司機。桃機群聚事件爆發2周，迄今累計113例相關案例。

新竹一家4口染疫 傳染途徑不明

西堤餐廳群聚感染持續擴大，直接與餐廳有關的染疫者共46人，確診者相關親友及同學則有19人確診，累積65人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，未來疫情仍可能擴大，但也可能獲得控制，目前較令人擔心的是新竹某公司主管一家4口確診案例，傳染途徑不明。

至於防疫警戒升三級？是否禁止餐廳內用？陳時中表示，疫情每天變化，「沒有說現在沒升級，未來一定不會升級」，但不會因為餐廳有人染疫就禁止所有餐廳內用。

這名確診主管服務的公司，因聘用明新科大等工讀生，全員自行快篩，有咳嗽症狀的主管快篩陽性，進一步採檢確診，3名家人也染疫。

18日晚桃園市東安國小及附幼再新增1名5年級女學生確診，尚未有確診案號。指揮中心表示，個案Ct值22，1月9日曾與案17983及母親至西堤中壢中山店用餐。女童16日匡列為接觸者並至集中檢疫所居隔，17日出現鼻塞、喉嚨癢、咳嗽、發燒症狀，2採由陰轉陽性，其母親2採檢均為陰性。

機場檢疫人員定序 感染菲律賓株

至於機場檢疫人員（案17928）基因定序出爐，仍屬Omicron變異株，但與其他本土Omicron個案病毒序列不同，排除與本土機場群聚的關聯性。桃機前進指揮所指揮官王必勝指出，該個案感染「菲律賓株」，推測在蒐集入境旅客唾液檢體時遭到汙染而感染。

王必勝說，先前兩例醫護人員分別被2個確診者感染、一例確診司機被境外旅客感染、一例清潔員延伸本土個案感染，這一例防疫人員為第五條Omicron傳染鏈。

18日增防疫司機確診 4採陰性轉陽

18日另一例本土個案（案18020）為防疫計程車隊司機，前面四次PCR檢驗均陰性，16日採檢陽性，依後續檢驗判斷為剛感染發病。

境外移入個案部分，18日新增49例，其中落地採檢17例、居家檢疫32例。指揮官陳時中表示，現在長程班機入境者相對少，近來出現防疫計程車司機、機場防疫人員染疫，指揮中心決定擴大落地採檢範圍，除了長程航班旅客，預計兩天後從風險較高國家（南亞及東南亞）入境者也實施落地採檢。

防疫 機場 陳時中

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