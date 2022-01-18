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一周增184家 台無薪假又衝上1.1萬人

記者江睿智／台北18日電
勞動部17日公布最新無薪假統計，一周之內增加184家，目前達1981家。（本報資料照片）
勞動部17日公布最新無薪假統計，一周之內增加184家，目前達1981家。（本報資料照片）

台灣勞動部昨（17）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有1981家、1萬1247人實施無薪假，一周之內增加184家、1759人，其中，旅行社受到全球邊境管制影響，無薪假增加99家、1362人最多。

全球邊境管制 旅行社衝擊大

值此變種病毒Omicron來勢洶洶，台灣本土疫情又有擴大現象之際，一旦餐廳再度實施禁內用防疫措施，台灣無薪假情勢恐再飆高。對此，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，須密切注意，的確不排除可能性，但通常業者也會觀望一段時間才會實施無薪假。

去年本土疫情爆發前無薪假實施人數維持4000多人，自去年6月中增至6000人、增溫破萬人之後，去年8月底人數一度來到5.8萬人之多；之後，隨著疫情受到控制後，逐步下修，至去年12月減少到2萬人以下，今年1月上旬再降至萬人以下，但不到一周，1月中旬人數再度攀升至萬人之上。

黃維琛分析，這期無薪假增溫至萬人以上，主要是以支援服務業（旅行社）增加最多，絕大部分的旅行社都是受邊境管制、仍禁止旅客團進團出衝擊。此外，運輸倉儲業無薪假也較上周增加104人。包括運輸業、航空公司、部分以國際觀光客為主的旅宿以及旅行社等，實施無薪假人數估計約在1萬人左右。

值得注意的是，近期通報實施無薪假期間多數為六個月以上，相較先前實施四至六個月、或是未滿三個月都來得久。黃維琛解釋，因為目前通報實施無薪假行業以受邊境管制影響為大宗，邊境管制短期難解除，預估無薪假仍會維持一段時間。

至於原先為本土疫情重災區的住宿餐飲業，目前則有125家、725人實施無薪假，較上一期增加13家、68人，主要是因國際觀光客無法入禁，致旅宿業仍實施無薪假；而餐飲業隨著春節連假及寒假到來，無薪假則已幾乎漸回復往常，惟仍要觀察這波Omicron疫情再起波瀾，是否衝擊住宿餐飲業。

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