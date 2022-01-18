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染Omicron擬縮短檢疫日期 學者建議14天改為5天

台灣新聞組／台北18日電
Omicron病毒潛伏期較短，台灣考慮縮短檢疫日期。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）
Omicron病毒潛伏期較短，台灣考慮縮短檢疫日期。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

台灣本土疫情再起，是否加強警戒，改變匡列方式？指揮中心指揮官陳時中表示，要不要改變匡列方式，仍需請專家討論；Omicron病毒潛伏期比較短，持續觀察世界情況，考慮縮短檢疫日期。疫情指揮中心發言人莊人祥補充表示，將請專家討論，除了評估國際情勢，也會參考國內個案實證研究資料，但感染Delta者並不適用。

中央社報導，陳時中表示，台灣目前仍維持正常生活，疫情控制仍是世界上數一數二。micron變異株肆虐，世界各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻。陳時中表示，行政院長蘇貞昌常講「台灣是福地」，他援引「數據看世界」（Our World Data）網站評估的防疫警戒等級分數，相較於其他國家為40幾分或80幾分，台灣僅約20分，且台灣仍維持正常生活，顯示疫情控制仍在世界數一數二，將努力維持。

此外，據台北中國時報報導，公衛學者建議，確診者解隔離標準，由「發病後10天」，改為「發病後5天」，待農曆春節過後，則可考慮縮短入境檢疫天數，由14天改為5天。

台灣對新冠肺炎的檢疫規定，除入境者需完成14天檢疫，再加7天自主健康管理，對確診者解隔離標準為「發病後10天以上、兩次採檢Ct值大於30」。近來Omicron已逐漸取代Delta成為國際間主流變異株，由於Omicron潛伏期較Delta大幅縮短，已有國家修改隔離相關規範。

例如美國去年底宣布，無症狀確診者隔離天數從10天縮短為5天，後續5天可外出，但須強制戴口罩，已完整接種或施打第3劑者，則不須隔離，但須強制戴口罩10天。

日本15日起實施，入境者居家觀察時間從14天縮短為10天，但需於指定隔離設施、家中或其他住所自我隔離，並避免使用公共交通工具，但外籍人士仍被禁止入境日本。

疫情 陳時中 Omicron

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