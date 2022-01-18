新聞評論／防疫陷入疲乏 陳時中對參選躍躍欲試

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日對防疫工作的指揮與整合，飽受外界質疑。（記者楊雅棠／攝影）

從桃園機場擴散的疫情 如野火般延燒，不斷往鄰近縣市傳播，如今雙北和新竹都出現確診。對比民眾積極接種第三劑，指揮中心的行動卻始終落後，追不上Omicron的狡猾足跡。近日來，聯邦銀行即有14人確診，而其尾牙聚餐的西堤餐廳更多達20餘人確診，並持續向社區擴大感染鏈。由於返鄉入境者之確診率超過7％，看來，要在年關之前收拾這波疫情並不容易。

不可否認，指揮中心面對這波隨返鄉潮帶回的Omicron變種病毒疫情，在因應策略上確實顯得輕忽。第一，明知春節返鄉潮將帶進大批民眾，檢疫上卻仍沿襲老手法不做現場快篩，以致錯失在邊境第一關擋下帶原者的機會；後雖增加機場檢驗設備，但病毒已進入社區。第二，Omicron感染屬輕病但極易擴散的資訊持續傳來，但指揮中心卻未隨時更新因應作法，連電視短片都還是兩年前的文宣，毫無更新。第三，在王必勝全面盤點過機場檢疫後，找到200多個漏洞；經改進，仍有防疫 人員染疫，機場人員責怪是政府將他們的裝備「降級」所致。

從上述的諸多缺失看，指揮中心對防疫把關的備戰思慮不足，對新變種病毒的特性認識落後，又不願傾聽其他醫界專家的建言，是主要原因。其中值得注意的，是陳時中 近期已陷入防疫疲乏，又不斷被綠營點名參選市長，他自己顯然也躍躍欲試；正因心有旁騖，他對防疫工作的指揮與整合漸漸顯得漫不經心。

觀察陳時中這兩年的言談和表現，他確實具有相當鮮明的政治性格，長袖善舞且擅於拐彎抹角，長於混淆是非黑白界線，亦鮮少感到羞愧。第一年，台灣防疫有成又口罩外交建功，他光鮮享受各界掌聲。第二年，台灣疫苗部署滯後，他對高端疫苗私心迴護又放水，更阻撓鴻海等民間團體購贈BNT，事後笑納饋贈亦無一句感謝，讓人見識其厚黑。不僅如此，衛福部高官王必勝、李伯璋接連爆出緋聞，陳時中一概出手袒護，毫不在乎官箴私德與觀瞻。

更有甚者，去年華航／諾富特引發的疫情相當嚴峻，數百人因而喪生，機師檢疫的「3+11」被認為是主要破口。但陳時中在立法院臉不紅、氣不喘，聲稱決策會議紀錄「沒有就是沒有」，輕輕幾句話，就擋掉自己和綠委范雲的全部責任。政務官能如此囂張，自外於一切專業及監督而無愧，除了陳時中天生膽識過人，恐怕也是因為背後有府院黨的100%撐腰之故。

最初，陳時中被視為民進黨奪回台北市長的奇兵，那是在2020「順時中」氛圍高漲的時候。後來，他擋「小明們」返鄉的本土獨派色彩漸露，被認為可能比較適合新北市民的口味。然而，因在新北參選必須遭遇尋求連任的勁敵侯友宜，勝算不足，綠營又將他編派到桃園。無論如何，陳時中是綠營眼中一枚活棋，就看總操盤手蔡英文如何運用。問題在，光憑陳時中擅長本土民粹及身段靈活的政治風格，就一定能贏得選民青睞嗎？事實恐怕不然。除了陳時中的傲慢及偏袒，最可議的，是他對是非價值的毫不在乎，及對專業倫理的隨時可割可棄。北三都的市民，會選擇一個顛倒黑白、放水高端的人，來管理自己的城市嗎？

蔡政府會說，陳時中領導台灣防疫，居功厥偉。但兩年來人民配合防疫受到高度壓縮，許多措施只是為了政府的管理方便，民間不無怨怒。年關當前，陳時中必須好好部署，避免島內人潮因交流匯聚而發生另一波大感染。防疫做不好，陳時中的參選夢就會變泡泡。