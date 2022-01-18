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台灣本土+17創半年新高 陳時中：一定還有未爆彈

台灣新聞組／台北18日電
一名桃園機場防疫人員確診，前進指揮所指揮官王必勝17日宣布，即日起在採檢候機室內的工作人員都要穿標準隔離衣。（記者鄭超文／攝影）
一名桃園機場防疫人員確診，前進指揮所指揮官王必勝17日宣布，即日起在採檢候機室內的工作人員都要穿標準隔離衣。（記者鄭超文／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒，昨新增17例本土個案，創近半年來新高紀錄，其中14名個案與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關。該餐廳是否還有未爆彈？指揮中心指揮官陳時中坦言，「雖然希望不會有，但相信一定有」，除持續擴大採檢，呼籲1月7日至12日曾至西堤中壢中山店用餐者，盡速接受篩檢

聯邦銀行行員於1月7日至西堤聚餐，引發另一波群聚感染，昨天再添14名相關個案，包括兩名於1月7日用餐的顧客、8名於1月9日用餐的顧客，以及一名餐廳員工，再加上三名染疫顧客的同事、室友。該餐廳群聚累計34人確診。

染疫西堤顧客中，分別在1月7日、9日至餐廳用餐，但8日卻未傳出病例，對此陳時中解釋，感染Omicron變異株後，兩天內就具有傳播力，一天內可能還傳不出去，8日用餐者未出現染疫「是可以想像的」；但目前尚未出現10日至12日用餐的確診者，「我有點擔心」。

桃園市長鄭文燦表示，桃機手推車員工傳染給擔任居服員的妻子，居服員到聯邦銀行健行分行開戶，而銀行行員到西堤年終餐敘，最後傳至中壢高商，平均三天一輪傳染，至今已是第五輪傳播。

鄭文燦表示，昨天新增和西堤有關的14例，一位是西堤員工，7日有一家7口去西堤用餐，先前已有1歲和3歲小孩確診，媽媽和阿嬤昨天也確診。

桃園市衛生局長王文彥說，西堤案傳播速度很快，不排除有多重因素引發感染。西堤餐廳群聚案中，指揮中心將工讀生（案17774）列為指標個案，已有10所學校因此停課14天，7所學校預防性停課1天；與職場有關的接觸者超過1640人，均需採檢，其中1598人為陰性，另有51名密切接觸者列居家隔離。陳時中表示，上述採檢對象預計在19日至21日做第二次採檢。

昨另有三例零星本土個案，分別為亞東醫院護理師（案17967）以及日前確診北市聯醫仁愛院區護理師的男友（案17968），以及一名因車禍就醫篩檢的個案（案17970）確診。

陳時中表示，亞東醫院護理師並未負責照護專責病房，感染源還需進一步調查。疫調顯示，該個案曾接種兩劑AZ、一劑莫德納，1月12日採檢陰性，15日發病後採檢確診，Ct值21。79名接觸者檢驗陰性，將再二採，目前無擴散情況。防疫人員也採檢病房環境樣本，完成清消，暫時不收新病人。

陳時中 篩檢 車禍

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