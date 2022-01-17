只有防水隔離衣…桃機防疫人員爆確診 感染源不明

桃園機場一名防疫人員確診，保全人員全副武裝在機場入境長廊協助旅客填寫聲明書。（記者黃仲明／攝影）

台灣昨天新增13名本土個案中有一人為桃園機場防疫 人員，感染源不明，初判和原先桃機群聚案無關。防疫人員反映，標準隔離衣「兔寶寶裝」只有醫院採檢人員穿，其他防疫人員被降級為包覆度不足的防水隔離衣，裝備不足恐是防疫人員染疫原因，但指揮官陳時中 認為彼此無關。

陳時中說，確診個案去年12月中旬到職，1月9日曾接受PCR採檢為陰性，14日快篩陰性，15日PCR陽性，Ct值21、無症狀。個案獨居未匡列家庭接觸者，但職場密切接觸者16人列居家隔離，採檢均陰性。

防疫人員透露，長程航班旅客抵達後，候機室有如「多人一室」的確診者大病房，第一線檢疫人員、醫院支援的採檢人員，需與確診者相處三小時以上才能完成檢驗流程，接著確診者拿行李、離開機場就醫，還會接觸到地勤、海關、救護車等人員，可說是危機四伏。

防疫人員抱怨，長程航班旅客落地檢驗匆匆上路，多數第一線人員從未受過防護裝備穿脫訓練及考核，機場公司也未督導，許多人只能硬著頭皮上陣，有機場保全將鞋套誤當髮帽戴在頭上，海關和移民官在執行完陽性個案通關任務後自覺衣服沾上病毒，卻不知如何安全脫下裝備。

目前只有醫院採檢人員可穿「兔寶寶裝」，其他人現在只能穿「防水隔離衣」，露出頸部、腳踝、背部，機場人員為了自保，互相幫忙用膠帶纏繞著腳踝、背部、頸部才敢執勤。外包清潔及保全等人每天只有一套防水隔離衣，不管去員工專用廁所、休息室都穿同一件，根本沒做到感控分區原則。

桃機前進指揮所指揮官、醫福會執行長王必勝表示，已指示長程落地採檢勤務相關人員一律著「兔寶寶裝」。