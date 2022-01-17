西堤疫情傳到新竹 科大師生染疫 女學生還曾去購物中心

桃園西堤牛排中壢中山店。記者曾原信／攝影

西堤牛排桃園中壢店傳播鏈擴大，昨新增六名用餐者確診，其中新竹明新科大師生的足跡還涵蓋學校周邊餐飲店，女學生甚至到過新竹市巨城購物中心；除了相關場所緊急封閉清消，因1月7日、9日都有西堤顧客確診，桃園市長鄭文燦呼籲7日到12日曾去過中壢聯邦分行及中壢西堤牛排的民眾自行前往採檢。

本報系聯合報報導，昨天新增六例包括二對夫妻與科大師生。其中一對確診夫妻於本月9日和家人三代同堂共11人前往用餐，他們用餐地點與7日用餐的聯邦中壢分行員工相隔一段距離，目前包括職場和家人一共居隔64人。

另外，昨天還新增三名桃園市民確診，除確診婦人的女兒曾與確診的西堤工讀生同車，另兩人初判與西堤無關；其中一名國中生與同校確診者不同班，懷疑是在學校廁所被感染，另有一人感染源調查中。

此波傳播鏈最早源於聯邦中壢分行員工，他們7日到西堤中壢店用餐，除了同日用餐者有多人確診，連9日用餐的人也染疫；桃園市長鄭文燦表示，西堤7日、9日各發生一次群聚感染，擴大匡列7日到12日有到過西堤餐廳的人都要出來採檢，目前採檢數量已經到6011人。

桃園市衛生局長王文彥說，不排除是消毒不徹底導致疫情 擴散，會通盤檢討所有餐廳廁所清潔、碗盤消毒等作法，用最高標準檢視。另外，根據衛生局疫調，在餐廳兩端各有感染，不排除服務生是傳染源，但仍需進一步查證。

昨天確診的西堤餐廳顧客，有兩人是明新科大師生，其中女學生11日出現症狀，13日發燒，昨天確診；同校社團女老師昨發燒確診，二人已安排至集中檢疫所隔離治療。

新竹縣衛生局表示，女大生平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員，昨已前往清消與疫調匡列相關人員，同時派機動篩檢 部隊進駐校園，擴大PCR篩檢；明新科大今明二天停課，大小活動皆暫停。

疫調發現，師生足跡涵蓋學校周邊多間餐飲、小吃店、家樂福超市、竹北等，而女學生11日晚間曾到新竹市巨城購物中心用餐，巨城緊急閉門一天消毒，用餐的餐廳則停業到19日。

昨天深夜，士林科教館、兒童新樂園 傳出尚未公布案號的確診者足跡，停業三天消毒；另天母家樂福也有確診者足跡，停業一天清消。