桃機爆確診 王必勝：採檢工作人員一律穿標準隔離衣

疾管署一名桃園機場的防疫人員確診，有防疫人員質疑是防護裝備不足造成，圖為一名醫護人員在採檢結束後，辛苦地脫下包住全身的標準隔離衣。記者鄭超文／攝影

在桃園機場 工作的疾管署防疫 協勤人員昨天被證實染疫，感染源不明，中央流行疫情指揮中心初判和原先桃機群聚案無關，針對有防疫人員反應防護裝備被降級為包覆度不足的防水隔離衣，恐是防疫人員染疫原因，上午桃機前進指揮所指揮官王必勝接受訪問時表示，此次染疫者並非長程落地採檢航班專案的工作人員。王必勝昨天也宣布，長程航班落地採檢部分，如果會接觸到確診者，或者會在採檢的候機室內工作，會穿著高規格的標準隔離衣(俗稱兔寶寶裝)。

根據移民署的入境人數預報，桃園機場今天入境人數會降到千人以下，預估只有963人，但是長程入境採檢專案的風險不變，王必勝說，長程航班落地採檢專案是一個新的專案，執行到今天才六天，很多東西還在陸續檢討，何種人員穿什麼裝備，由疾管署的專業人員認定，依工作內容來分，下午會再請專家來重新評估，這樣的專案應該穿著什麼樣的裝備，前進指揮所會依照專家的判斷來調整。

由於疾管署防疫人員染疫，同時有16名接觸者被隔離，外界擔心是否會造成人力吃緊，王必勝說，染疫人員跟長程落地採檢專案無關，他的工作是在發燒篩檢站或深喉唾液採檢區，他的裝備沒有任何改變，不是因為專案而確診。人員不足的部分，會徵調人力過來支援。對於入境動線上的工作人員陸續有人染疫，是否是防護裝備的穿脫訓練不確實，王必勝強調，單位中不斷有新進人員，所以穿脫訓練一直都在進行中，在動線上的各種職類的人員都應該落實這種訓練。

根據疾管署統計，早上有三班長程入境航班，共175名旅客，確認8陽性，包括CI-3舊金山 航班58名旅客中有3個陽性，BR-17舊金山航班69名旅客中有4個陽性，CI-74阿姆斯特丹航班48名旅客中有1個陽性。