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尾牙旺季憂爆退訂潮 餐飲業急擬備案自救

記者林海／台北16日電
本土疫情升溫，餐飲業憂爆退訂潮。圖為搶打第三劑疫苗的民眾。（記者林俊良／攝影）
本土疫情升溫，餐飲業憂爆退訂潮。圖為搶打第三劑疫苗的民眾。（記者林俊良／攝影）

疫情再度升溫，臨近春節前的尾牙、除夕圍爐聚餐旺季，不少飯店如臨大敵，擔心去年5月過後慘況又再發生，因此推出不少替代方案，降低損失。業者表示，目前還未爆發大規模退訂潮，但直言無法再承受一次三級警戒，擔心去年9月解封後的報復性消費成為泡沫。

Omicron爆發本土案例，由於接近農曆新年，接下來兩周是國外返鄉高峰，緊張程度直追去年5月三級警戒前夕，飯店業者憂心忡忡。業者說，以疫情蔓延速度看來，再度三級警戒不是不可能，還是要及早做好準備。

雲品總經理丁原偉說，已接到不少消費者打來詢問宴會取消事宜，更有桃園皇家薇庭臨時接到50桌的宴會改成500個便當，而若因疫情因素，目前公司方針就是直接退訂。但有不少企業打來詢問，討論配套措施或是替代方案。

他說，目前的替代方案包括將尾牙桌菜打包外帶、等值個人餐盒，或是延後改辦理春酒等，所幸企業都願意接受，「但目前周末的訂位都是滿的，只是預估可能到最後會有10%的企業客戶選擇尾牙桌菜打包」。

台灣老牌飯店君悅飯店指出，觀察今年1月宴會廳訂席幾乎全滿，2月也有九成訂位，目前只有兩場春酒取消，春節宴席仍無更動，但也準備了替代方案因應。例如宴會的隔板、消毒作業一直都有準備，只要不是全面禁止內用，若僅是限制梅花座，還是可以保住一些業績，如果到最壞的狀況，替代的外帶商品也已準備完成。

晶華酒店則說，目前反而增加了企業年禮和預定餐盒，有些企業以禮盒取代部門尾牙，送五星級飯店的禮盒會讓員工覺得價值感較高，研討會或會議也改為在公司內部以線上方式舉行，但會提供與會者五星級便當。

疫情 皇家 Omicron

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