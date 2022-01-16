搶打第3劑…1922平台重啟 首日逾75萬人預約

全民爭打第三劑，台大醫學院體育館15日有不少民眾前往接種，圖中後方可見等待人潮。（記者曾原信／攝影）

全民搶打第三劑疫苗，指揮中心昨天重啟1922預約平台，提供第19期第三劑預約，統計至昨天傍晚5時，已有75萬人完成預約，尚有30萬預約量能。指揮官陳時中 表示，過年前還會有第20期預約，將在1月24至30日施打，北市屆時也會加入。

另外，衛福部食藥署昨宣布同意輝瑞新冠口服抗病毒藥物「Paxlovid」專案輸入，並採購2萬人份；默沙東抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」也於8日通過專案輸入，採購1萬人份以內的數量，預計3月前抵台。

指揮中心發言人莊人祥昨天指出，第三劑符合資格民眾有686萬4019人，其中75萬3146人完成預約。四廠牌疫苗預約排序，分別為莫德納 59萬9413人、BNT為12萬9531人、高端2萬1152人，AZ僅有3050人預約，人數最少。

1922疫苗預約系統昨早開啟，北市先前已用獨立系統安排市民施打，要下一輪才會加入，很多市民不知情，以致無法預約在北市施打，不少里長的電話被打爆，有人大罵「台北市的疫苗預約真的爛透了」，也有市民表示，全台灣都可以用1922預約平台，就唯獨台北市沒辦法，且過去透過台北市疫苗預約系統，還無法選高端和AZ，不理解為什麼要特立獨行。國民黨台北市議員王鴻薇說，不能理解為什麼每次預約打疫苗都要這麼痛苦。

台北市副市長蔡炳坤表示，這次北市沒有提供預約量能，是因為北市的疫苗預約系統在23日已經預約完成20萬人，但為避免兩套系統造成民眾混淆，台北市將關閉預約系統，加入中央1922預約系統。

有民眾反映，此次1922提供高端疫苗 施打點太少，不僅沒有北市，新北也僅一處，相當不便。陳時中表示，許多民眾想要打高端疫苗，疫苗量也足夠，已與北市聯繫，請北市增開施打點。對此，蔡炳坤說，請陳部長要上網去查，高端一直都有。