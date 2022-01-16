「不打針就限縮生活」…雙北市推「疫苗護照」

雙北市計畫推出「疫苗護照」，未來進入校園須出示小黃卡。圖為防疫人員為校園清毒。（中央社）

桃機相關案例已達71例，確診患者足跡遍及各地，各縣市相繼提出防疫加嚴方案，桃園市即起國高中比照國小取消戶外教學、畢旅、宿營等；雙北市則提出「疫苗 護照」，研擬未來進入校園須出示小黃卡，後續擴及餐廳、運動中心等，強調「不打疫苗就得限縮生活」。

對於雙北擬推行「疫苗護照」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，地方有地方的做法，中央目前不會跟進，但中央推行的「疫苗數位證明（數位新冠病毒健康證明）」近期會開放使用，他也呼籲，使用疫苗護照，對人身自由不宜強烈限制。

台北市長柯文哲 呼籲實施疫苗護照，已請北市資訊局盡速把系統完成，但畢竟要介接健保資料系統，必須和中央商量。

他表示，以現行標準，安全是指打兩劑疫苗逾14天，超過三個月再追加第三劑，這種人可以運動不戴口罩、吃飯可敬酒，若不打疫苗，自己就要限縮生活。

柯文哲同時向中央喊話，希望結合中央系統，讓疫苗護照的效益更健全。

新北市長侯友宜則表示，之前一直說疫苗不足，現在新北市第一劑覆蓋量達81%，第二劑75%，現在推動疫苗護照是比較成熟的時機，如有特殊原因進入校園都要出示小黃卡，打滿兩劑疫苗相隔14天，保護校園安全。

台大公衛教授陳秀熙則表示，贊成推行類似疫苗護照的「健康通行證」，從國際經驗來看，對抗Omicron與Delta或Alpha皆不同，在口服抗病毒藥物尚未完全到位，或次世代疫苗尚未研發完成前，出入容易群聚的場所，出示健康通行證因應，是可以推行的作為。

陳秀熙表示，健康通行證除了檢視是否打完二劑疫苗滿14天，還得加入「時效性」，建議參考國際作法，打兩劑AZ疫苗於三個月內、施打兩劑mRNA疫苗於五個月內有效。建議推行場域以醫院、學校、八大行業、運動中心等容易群聚場所為主。