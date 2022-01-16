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本土+15…隔2天到西堤也確診 隔離恐攀2000人

台灣新聞組／台北16日電
桃機群聚案疫情擴大，桃園市環保局在中壢市區進行大規模清消。（記者胡經周／攝影）
桃機群聚案疫情擴大，桃園市環保局在中壢市區進行大規模清消。（記者胡經周／攝影）

桃機衍生的社區疫情擴大，中壢聯邦銀行群聚後，銀行員尾牙赴西堤餐廳引發多人染疫，台灣兩天新增15名本土病例，除四例尚待釐清外，皆與西堤餐廳有關，包括確診女工讀生的兩名同學和家人、一對夫妻等八名顧客，銀行群聚已累計33人確診。桃園市長鄭文燦預估，此波居家隔離人數恐攀至2000人。

昨天新增病例為西堤工讀生案17774的中壢高商同學，還有就讀東興國中的同住表妹，目前二校皆擴大採檢、停課14天，同班同學及老師採居家隔離；另五名確診顧客，其中兩名情侶1月7日用餐，一名上班族顧客1月9日前往。另外，鄭文燦今天指出，西堤餐廳又有新增兩人確診，是一對夫妻，三代同堂11人一起去用餐，夫妻1月9日確診。桃園衛生局長王文彥則表示，除了這對夫妻外，西堤餐廳再新增三名顧客確診。

鄭文燦說，從夫妻確診分析，也就是1月7日員工確診後不到3天就有傳染力，西堤餐廳通知採檢的顧客總計1246人、347組，其中192組送採檢站，155組自助健康管理。

對於相隔兩天用餐仍確診，陳時中表示，由於環境在第一時間已消毒，不會再做環境採檢，但病毒無所不在，廁所門把、人與人接觸、空氣飛沫或食物都可能傳染，目前不排除任何可能性。他提醒，Omicron傳播速度快，不到三天就往下一波。

鄭文燦則直言，這波疫情傳遞快，「平均三天就一輪，到中壢高商已是第五輪。」

指揮中心昨公布機場相關基因定序，銀行員案17630、17673與桃機清潔員案17307相同，確認為同傳播鏈；北市聯醫護理師及男友等確診，基因定序確認與其他事件不同，屬於單一獨立事件。

桃機疫情從清潔員、保全擴及歌友會、居服員、銀行與餐廳，更擴大到國、高中校園，已有81人確診，除一名防疫計程車司機病毒序列不同及今日新增的四例尚待釐清外，其餘76人暫列群聚。陳時中說，桃機已檢驗6199人皆為陰性，本周還會針對8000人進行PCR，1月22日若未再出現陽性案例，代表機場恢復安全。

疫情 陳時中 機場

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