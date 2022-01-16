王必勝打完卡防護裝備就降級 桃機人員心寒控訴

春節返鄉入境人數進入高峰，長程落地檢驗陽性率高，桃機第一線工作人員防護裝備卻被降級。（記者季相儒／攝影）

長程航班落地採檢實施五天以來，每天陽性率都逼近10%，檢疫、地勤、救護車等是長時間、近距離接觸到大量確診旅客的第一線人員，高規格「兔寶寶裝」卻只穿了兩、三天，就被全面降級為包覆度不足的防水隔離衣，救護車人員對此氣憤到一度罷工 拒載。相關人員投訴，旅客出境動線上的清潔及保全，每天也只有一套防水隔離衣，連去員工專用廁所或休息區都穿著，根本沒有感控分區可言，員工人心惶惶。

相關人員表示，長程落地篩檢政策匆匆上路，大多數第一線人員根本未受過防護裝備穿脫的訓練及考核，機場 公司沒有督導，就叫人直接上陣，這幾天烏龍百出。有看過保全將鞋套誤當作是髮帽，戴在頭上，也有海關、移民官在執行完陽性個案通關任務之後，才無助地表示自己根本不知道要如何脫下身上的兔寶寶裝。

相關人員表示，現在每次長程航班旅客進入候機室，當中必然有確診者，候機室就像一個多人一室的超大病房。第一線檢疫人員、醫院來的採檢人員，都必須與確診者在同空間裡相處三小時以上，才能完成所有流程。確診者拿行李、離開機場去醫院的過程，還會接觸到地勤、海關、救護車人員。

不過上述人員只有醫院採檢人員從頭到尾都有兔寶寶裝可穿，其他人只有穿不到幾天，就被管理方以「沒那麼危險」、「通風良好」為由，被降級為會露出脖子、腳踝、背部的「防水隔離衣」。工作人員憤怒表示「簡直是在王必勝（前進指揮所指揮官）打卡拍照後，防護裝備就消失！」桃機發配的裝備降級，甚至引發救護車人員罷工拒載。

工作人員向管理方投訴未果，確診者每天一直來，所有工作人員只能展開自救。現在地勤和救護車人員仍拒絕桃機發配的防水隔離衣，只穿自備的兔寶寶裝。長時間與旅客一起待在候機室的檢疫人員只有防水隔離衣可穿，只好用膠帶幫彼此把不密合的腳踝、背部、頸部貼緊，才敢執勤。

至於之前染疫最多的外包清潔人員及保全，之前都只穿制服上班，什麼隔離衣都沒有，經過一番疫情肆虐，最近才終於開始有防水隔離衣可穿，但是每天只有一套。物資不足下，這些外包人員整天都穿著同一件防護衣，去員工專用廁所、員工休息室都穿著，根本不可能維持感控原則中所謂的清潔區或污染區，其他共用空間的員工看了都膽戰心驚。

相關人員表示，桃機第一線工作風險超高，卻長期面臨防護不足、感控落漆等結構問題，待遇上不但時薪低，每天與確診者長時間共處，卻完全沒有危險加給津貼。相關人員無無奈表示，現在不離開，只是心疼同事辛苦，其實身心負荷已越來越接近極限。眼睜睜看的防護裝備降級，「叫我們如何安心防守邊境 ？」強烈呼籲主管機關改善機場防疫措施、落實感染控制訓練，並且檢視環境清潔和通風換氣，以實際行動保護高風險工作者的安全。