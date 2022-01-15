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黑白集／官員管好嘴巴 別對居服員落井下石

黑白集
指揮中心副組長羅一鈞說，居服員只直接傳播4人，不符超級傳播者「一傳十」定義。（圖：指揮中心提供）
指揮中心副組長羅一鈞說，居服員只直接傳播4人，不符超級傳播者「一傳十」定義。（圖：指揮中心提供）

桃園疫情繼續擴散，銀行、餐廳、物流都有人染疫，火勢一時之間難滅。鄭文燦直指，「超級傳播者」是居服員，傳給照護家庭一家4口，又傳給乾妹妹及電子廠，再擴及聯邦銀行這條鏈。但指揮中心副組長羅一鈞打臉說，根據短鏈計算，居服員只直接傳播4人，不符超級傳播者「一傳十」的定義。

蔡總統日前才呼籲，不要稱機場清潔員、計程車司機為「破口」，因為他們都在邊境第一線為國人服務。清潔員若不該稱破口，那麼居服員哪背得起「超級傳播者」的罪名？桃園若不想被外縣市指為「破口」，鄭文燦去責怪一名居服員，豈不自失立場？

對居服員落井下石的，還有剛當選中二立委的林靜儀。她稱該居服員打的是兩劑中國「科興」及莫德納，但既要進入失能者家中，應該打台灣緊急授權的疫苗才行。弦外之音，是看貶科興的效力，又隱隱透露居服員可能是「陸配」，難掩歧視意味。

事實上，最近返台人潮在機場被查出確診者，以美國最多，自中國返台者並不多見。可見，特別去質疑「科興」，並無道理。尤其，指揮中心對確診者的個資都相當保密，林靜儀卻任意公開居服員的資料，挑激兩岸關係，著實離譜。

疫情已火燒眉毛，大家就各盡本分努力吧！鄭文燦要守住這關，林靜儀請管好嘴巴。

桃園疫情繼續擴散，市長鄭文燦繃緊神經。（圖：桃園市政府提供）
桃園疫情繼續擴散，市長鄭文燦繃緊神經。（圖：桃園市政府提供）

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