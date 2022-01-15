擔心兒童Omicron染疫暴增 全台10醫院400床備戰

Omicron傳染力強，兒童確診個案在台灣日益增加。圖為示意圖。（本報資料照片）

Omicron傳染力強，兒童確診個案日益增加，昨再新增兩名幼童確診，這一波桃園疫情 ，已有7名幼兒確診。衛福部觀察此一現象，擔心兒童確診個案暴增，經委託醫策會協助，將責成全台10家醫院，盤點400張病床，用於收治兒童確診個案。專家表示，國內12歲以下兒童未接種疫苗 ，一旦兒童爆發疫情，這對兒科將是嚴重的衝擊，讓人十分擔心。

「桃園疫情發展令人不安，但最讓人擔心的是兒童族群。」林口長庚醫院副院長邱政洵說，國內12歲以下兒童均未施打疫苗，12至18歲兒童則僅接種一劑BNT疫苗，相較國外部份國家5至11歲兒童已施打疫苗，對比國內兒童感染風險高，一旦兒童病例數暴增，對兒科將會是嚴重的衝擊，各醫療院所必須有心理準備。

有鑑於此，衛福部於北、中、南選定10家醫院，共盤點400張病床收治兒童確診患者，分別是擁有兒童醫院的4家醫院，包括台大兒童醫院、馬偕醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院，以及榮總體系的台北榮總、台中榮總、高雄榮總，與林口長庚醫院、成大醫院及高雄醫學大學附設醫院。至於，因東部兒童患者較少，此波醫院名單未將東部醫院納入。

衛福部次長石崇良說，去年10月，美國新冠肺炎疫情再起，Delta變異株又開始流行時，發現兒童確診數增加，主因是兒童未接種疫苗而被大人感染，即著手盤點醫院兒童病床數量。這次選定10家醫院，以兒童醫院及醫學中心為主，往後將視兒童病例數多寡進行滾動式調整，如果病床量能足夠，兒童輕症患者也可以住院觀察，但若兒童重症患者多，醫院會以收治重症患者為主。

「若成人確診個案爆量，兒童會掃到颱風尾，一定也會中獎，個案數暴增。」衛福部醫事司司長劉越萍說，現階段規劃兒童輕症個案先由一般醫院專責病房處理，但一定要著手預備收治兒童重症個案醫院，因此從腸病毒防治網選出10家醫院且加以強化，如今收治兒童確診者醫療量能已準備充足。

「其實大家都做好最壞的打算。」劉越萍說，一旦成人病例數暴增，雖然兒童確診人數也會增加，但遠遠不及成人確診人數，擔心的是，當成人確診個案爆量，此時病房就需要隨時調整，原本收治兒童確診病人的病床，就會改收治成人確診患者，雖然現在兒童確診個案多為輕症患者，但一定要嚴守邊境 ，不讓社區疫情擴大，避免將低出現兒童重症患者機會。