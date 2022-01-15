台本土4條傳播鏈 銀行群聚燒到餐廳 境外+57陽性率略降

桃園機場14日入境人數達近期最高峰，幾乎每小時都超過上百人入境，機場外排隊搭乘防疫計程車也湧現人龍。（記者鄭超文／攝影）

台灣新增14例本土、57例境外，新增本土案例中2人為歌友會家人、1人為居服員相關個案，2人為聯邦銀行行員，西堤群聚相關原本為5人，昨晚間再增加3人，分別為2名高商學生、1名國中生，疫情 恐由餐廳再往校園外拓。

指揮中心昨公布最新定序結果，從近幾日關聯圖來看，台灣本土疫情有4種序列的Omicron 在傳播，其中最大的是清潔員一路到銀行、餐廳這塊；另有防疫計程車司機（案17240）司機疑被乘客傳染，屬單一事件；另外就是北市2家醫院的護理師被傳染的個別事件，合計4起Omicron。

本報系聯合報報導，台灣昨新增十四例本土確診病例，疫情從銀行燒進餐廳和學校。11例與聯邦銀行群聚有關，其中3例是確診行員家人，另8例為銀行聚餐西堤牛排館的員工及家屬和同學，以及西堤顧客，桃園市長鄭文燦昨直言「西堤傳播力很驚人。」另三例則與桃園機場 群聚相關，包括瓦城餐廳廚師。

指揮中心說，從居服員到餐廳，涉及多位家屬、餐廳人員及物流人員，具有社區傳播風險。

疫情擴大，北市和桃園市昨也加嚴運動相關管制。鄭文燦昨宣布，桃園運動相關防疫措施提高，游泳池附屬設施SPA區、兒童戲水區暫停開放，運動比賽除了特殊情形，否則一律戴口罩，進行中的SBL、T1籃球聯賽改採閉門比賽，不開放觀眾入場。

昨天也新增57例境外移入個案，有28例為落地採檢篩出、29例為居家檢疫篩出。昨日及今日也是返台高峰，分別有4200人及3900人回到台灣。

桃園前進指揮所指揮官王必勝指出，昨上午有6班機，篩檢機場陽性率7.59%，到了晚間10時已篩檢7班機，陽性率降至6%。已完成桃機員工6千多人採檢，等待最後結果出爐，「風險解除前會戰戰兢兢。」

新冠肺炎Omicron的疫情已經從銀行再往西堤餐廳擴散，有3名外場服務員確診（案17774、17801、17805），其中案17774為中壢高商學生，該校昨起停課14天，全校師生採檢，昨天傍晚於某高商再篩出2名學生確診，兩人為同班同學，同時還有一位中壢某國中生為案17774同住家人，昨天晚間也被篩出確診，該校也緊急宣布停課14天。

西堤群聚中，除了外拓到校園，1月7日聯邦銀行員工聚餐時，有一家7口也在現場用餐，昨新增確診案例中有2名不到5歲幼童確診（案17802、17803）。

疫情指揮中心指揮官陳時中指出，西堤餐廳或廚師，做菜都有戴口罩或面罩，現場可能是小朋友有跑來跑去於店內觸摸，感染狀況需經過疫調之後才釐清。

此外，居服員一案其乾妹的先生（案17804）確診，清潔員衍生歌友會一案，新增會員的女友及孩子雙雙染疫，且一人為瓦城餐廳廚師，該餐廳已全面停業清消，因該名廚師有到班及社區活動史。

外界擔心社區已有2起以上感染，陳時中表示，「不到三起，目前僅兩個源頭。」一個為桃機衍生社區個案，另一個北市聯醫感染，且疫情並無燒起，認為「風險沒有特別大，希望下一波可以停下。」

台灣截至昨日桃園機場延伸至社區相關個案，累計66例本土確診。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，經過病毒基因定序顯示，多驗出Omicron變異株，但分屬不同來源，可分為四條傳播鏈。除了桃機延伸機場個案外，其餘三條傳播鏈無擴大跡象，其中一條為防疫計程車司機遭境外旅客染疫；三條為北市聯醫確診醫護人員，分別被不同確診病人感染。