台灣本土+14 銀行群聚燒到餐廳

桃園機場14日入境人數達到近期最高峰，幾乎每小時都超過上百人入境，下午四時到五時入境達916人，是14日最高峰時段，機場外排隊搭乘防疫計程車也湧現人龍。記者鄭超文／攝影

台灣新增14例本土、57例境外，新增本土案例中2人為歌友會家人、1人為居服員相關個案，2人為聯邦銀行行員，西堤群聚相關原本為5人，14日晚間再增加3人，分別為2名高商學生、1名國中生，疫情 恐由餐廳再往校園外拓。

指揮中心說，從居服員到餐廳，涉及多位家屬、餐廳人員及物流人員，具有社區傳播風險。

境外+57陽性率略降

14日也新增57例境外移入個案，有28例為落地採檢篩出、29例為居家檢疫篩出。14日及15日也是返台高峰，分別有4,200人及3,900人回到台灣。

桃園前進指揮所指揮官王必勝指出，14日上午有6班機，篩檢機場 陽性率7.59%，到了晚間10時已篩檢7班機，陽性率降至6%。已完成桃機員工6千多人採檢，等待最後結果出爐，「風險解除前會戰戰兢兢。」

外拓到校園2校停課

新冠肺炎Omicron的疫情已經從銀行再往西堤餐廳擴散，有3名外場服務員確診（案17774、17801、17805），其中案17774為中壢高商學生，該校14日起停課14天，全校師生採檢，14日傍晚於某高商再篩出2名學生確診，兩人為同班同學，同時還有一位中壢某國中生為案17774同住家人，14日晚間也被篩出確診，該校也緊急宣布停課14天。

西堤群聚中，除了外拓到校園，1月7日聯邦銀行員工聚餐時，有一家7口也在現場用餐，14日新增確診案例中有2名不到5歲幼童確診（案17802、17803）。

疫情指揮中心指揮官陳時中 指出，西堤餐廳或廚師，做菜都有戴口罩或面罩，現場可能是小朋友有跑來跑去於店內觸摸，感染狀況需經過疫調之後才釐清。

歌友會家人又2確診

此外，居服員一案其乾妹的先生（案17804）確診，清潔員衍生歌友會一案，新增會員的女友及孩子雙雙染疫，且1人為瓦城餐廳廚師，該餐廳已全面停業清消，因該名廚師有到班及社區活動史。

外界擔心社區已有2起以上感染，陳時中表示，「不到3起，目前僅兩個源頭。」一個為桃機衍生社區個案，另一個北市聯醫感染，且疫情並無燒起，認為「風險沒有特別大，希望下一波可以停下。」

4傳播鏈3條未擴大

台灣截至14日日桃園機場延伸至社區相關個案，累計66例本土確診。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，經過病毒基因定序顯示，多驗出Omicron變異株，但分屬不同來源，可分為4條傳播鏈。除了桃機延伸機場個案外，其餘3條傳播鏈無擴大跡象，其中1條為防疫計程車司機遭境外旅客染疫；2條為北市聯醫確診醫護人員，分別被不同確診病人感染。