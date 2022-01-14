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買入境陰性報告 ? 陳時中相信有 台邊境措施暫不調整

記者楊雅棠、季相儒／台北14日電
桃機群聚案疫情擴大，桃園市環保局13日在中壢市區進行大規模清消。（記者胡經周／攝影）
桃機群聚案疫情擴大，桃園市環保局13日在中壢市區進行大規模清消。（記者胡經周／攝影）

台灣昨新增51例境外移入新冠確診案例。11日起啟動長程航班落地採檢政策，昨上午從舊金山返台的長榮航班陽性率高達12.2%；機場採檢陽性率居高不下，指揮中心指揮官陳時中表示，他相信有些人的陰性報告是用買的，但邊境現行的措施暫時不會調整。

入境高峰即將到來，指揮中心疫情監測組組長周志浩則表示，今天桃園機場入境人數將達高峰，預計將有約4200人入境，明天則約3900多人入境，這幾天邊境壓力仍然相當大。

桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，長程航班要做篩檢的人今天大概是約800人左右，預期陽性的人還是滿多的。王必勝說，昨天早上四班長程航班共180人，14人陽性，陽性率7.78%；不過，舊金山回台的BR-17航班有82個乘客，其中10個確診，陽性率12.2%，陽性率最高。前天機場共八班長程航班抵台，430名入境旅客中有24人確診，陽性率5.58%。

外界質疑，現在雖然要求入境者須提供陰性證明，但這證明「可以用買的」，沒有辦法阻擋病毒入侵。陳時中則表示，「我相信有（用買的）」，但考量病毒有潛伏期、檢驗也需要時間，主要還是因國外疫情嚴峻才導致陽性率高。

陳時中表示，PCR陰性只能證明五天前沒染疫，但還要考慮潛伏期，也有可能入境者在2天內染疫，而於落地時驗出陽性。

依照近二日數據顯示，每天都有100多人已辦好手續但沒有實際入境，可能是兩天內報告陽性導致減少入境者；但也可能是一周準備期來不及，程序上被擋下來。二天內陰性報告還是有效，「但不可能歸零」；若沒有要求陰性報告病例可能會更多。陳時中說，因為有陰性報告的要求，至少每天約有100多人因此被擋下來。

陳時中表示，若要改成當天的報告就得承認快篩，也得考慮快篩偽陰性。美國入境陽性率高，曾有意派人赴美調查，但牽涉到外交及可行性、比例原則，他相信，做好現在的入境採檢會有一定效果。

陳時中 機場 邊境

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