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後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

北市開第一槍 輕症送防疫旅館 比中央還超前部署

台灣新聞組／台北14日電
新北市在三重綜合體育館開設大型疫苗接種站，不少民眾紛紛前往排隊要接種疫苗。記者許正宏／攝影
新北市在三重綜合體育館開設大型疫苗接種站，不少民眾紛紛前往排隊要接種疫苗。記者許正宏／攝影

變異病毒Omicron來勢凶猛，台灣防疫如臨大敵，台北市長柯文哲13日表示，境外移入確診者比想像還多，但對Omicron感染者來講，重點不治療，而是防止再傳染別人，輕症應送防疫專責旅館；此外，護理師再爆確診，專家建議分流治療，輕症送檢疫所，擔心氣溶膠恐傳播，建議進病室最好戴N95口罩。

Omicron變種病毒侵襲台灣，不少民眾紛紛前往排隊要接種疫苗。記者許正宏／攝影
Omicron變種病毒侵襲台灣，不少民眾紛紛前往排隊要接種疫苗。記者許正宏／攝影

據台北中國時報報導，柯文哲表示，境外移入確診人數太多，前天有92名確診者散布到各醫院裡治療，確診者一多，各醫院遲早有破口。柯已要求14日重啟劍潭青年活動中心防疫專責旅館，共234間收治病人，採一人住一間；集中一處，比分散各醫院好。

新北市長侯友宜則呼籲中央輕重症分流，做好兒童收治準備。高雄市防疫旅館也擴大到80間，有5500個房間，預計再增加2至3家、約200房「居家隔離專責防疫旅館」。

地方政府已超前部署，中央是否將啟用檢疫所或防疫旅館收治輕症患者？防疫指揮官陳時中說，都在規劃中，以專責醫院為優先，「除非到疫情非常、非常嚴重，病患才會送往一般的防疫旅館」。

醫療應變組副組長羅一鈞說，台北區專責病房和負壓病房總數為1171床，其中504床收治個案，占床率43％，北區專責病房和負壓病房總數為557床，其中262床收治個案，占床率為47％，目前數量仍夠。

此外，本報系聯合報報導，北市聯醫中興、仁愛院區相繼有照顧專責病房的護理師染疫，目前無法確定究竟是哪部分出問題；北市聯醫人員目前打第三劑疫苗比率僅約四成，專家建議應在兩周內提升至85%以上。

台大兒童醫院院長黃立民提醒，國外已有許多研究認為氣溶膠是可能的傳播途徑，Omicron傳播率高，現在應要求醫護人員進入病室照顧確診者時，戴N95口罩降低風險。

「應將無症狀或輕症患者送到加強版集中檢疫所。」衛福部台南醫院感染科主任兼內科副主任洪元斌指出，如果病床真的很滿，輕症者就應送到檢疫所。

防疫 旅館 Omicron

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