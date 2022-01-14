銀行群聚暴增到15例 居服員是超級傳播者 埋社區未爆彈

聯邦銀行中壢區健行分行確診連環爆，群聚累計15例確診，桃園市環保局13日一早前往清消。（記者朱冠諭／攝影）

台灣本土疫情 餘波未平，一夜暴增14例本土案例，其中11例為聯邦銀行行員及其家人染疫，昨深夜又再增加一名學生為行員（案17630）接觸者，聯邦銀群聚累計15例確診。

Omicron 本土疫情延伸出三大烽火「桃機群聚、聯醫體系、居服員傳播鏈」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，桃機群聚已經相對收斂，但居服員傳播出去的聯邦銀行有多名案例確診，成為疫情「重中之重」的關注焦點。

昨總計新增15例本土、51例境外及1名死亡案例。15例本土中有12例與聯邦銀行相關，而聯邦銀行群聚累計已15人確診；昨深夜新增的相關案例，為10多歲女性，是案17630在職場聚餐、西堤牛排中壢中山店員工，目前就讀中壢區某高職，Ct值22.5。聯邦群聚已有9所學校因此採取預防性停課。

指揮中心指出聯邦群聚染疫破口，可能是居服員（案17472）曾在去年12月30日及1月4日赴聯邦銀行開戶時，曾脫口罩講電話，後續行員於1月7日聚會，疑同桌吃飯以及跨樓層辦公接觸導致疫情擴散。確診的14名行員及家人足跡廣，埋下社區傳播的未爆彈；桃園市長鄭文燦直指居服員是超級傳播者。另外，北市聯醫有兩個院區的醫護染疫，也讓社區傳播可能性大增，不明感染源的確診案例隨時可能出現。

陳時中說，因狀況複雜，要等這幾天社區監測結果，才知疫情大小，他也重申，台灣維持二級警戒，落實實聯制、量體溫，且宴席間不可逐桌敬酒、敬茶；但因Omicron病毒株傳播快的情況下，「很難用一種方式阻斷，有必要採取多重方法」。

此外，聯邦銀行中壢健行分行已15人確診，桃園市長鄭文燦昨表示，目前匡列採檢至少3千人，採檢人數勢必破萬人。他還預告，按處理多起群聚案經驗，若群聚達14人，會有第二波甚至第3波風險，一定要建立社區防線。由於確診銀行員足跡還擴及新竹縣、市，周遭縣市都加強警戒。聯邦銀行健行分行位處中壢鬧區，昨天銀行周圍健行路和長沙路多家餐飲業者早早拉下鐵門暫停營業。

鄭文燦表示，聯邦健行分行群聚案為桃園機場傳播鏈衍生，因染疫居服員案17472前往洽公，這名居服員是超級傳播者。他說，這名居服員已打過兩劑疫苗，4日去銀行開戶前有打第3劑莫德納，仍在9日確診。被視為這波銀行染疫關鍵。