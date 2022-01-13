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台灣聯邦銀行群聚累計15例 社區恐藏未爆彈

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
聯邦銀行中壢區健行分行確診連環爆，群聚累計15例確診，桃園市環保局13日一早前往清消。記者朱冠諭／攝影
聯邦銀行中壢區健行分行確診連環爆，群聚累計15例確診，桃園市環保局13日一早前往清消。記者朱冠諭／攝影

疫情餘波未平，一夜暴增14例本土案例，其中11例為聯邦銀行行員及其家人染疫，13日深夜又再增加1名學生為行員（案17630）接觸者，聯邦銀群聚累計15例確診。

疫情3大烽火 聯邦銀重中之重

Omicron本土疫情延伸出3大烽火「桃機群聚、聯醫體系、居服員傳播鏈」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，桃機群聚已經相對收斂，但居服員傳播出去的聯邦銀行有多名案例確診，成為疫情「重中之重」的關注焦點。

13日總計新增15例本土、51例境外及1名死亡案例。15例本土中有12例與聯邦銀行相關，而聯邦銀行群聚累計已15人確診；13日深夜新增的相關案例，為10多歲女性，是案17630在職場聚餐、西堤牛排中壢中山店員工，目前就讀中壢區某高職，Ct值22.5。聯邦群聚已有9所學校因此採取預防性停課。

居服員兩度到銀行 脫罩講電話

指揮中心指出聯邦群聚染疫破口，可能是居服員（案17472）曾在去年12月30日及1月4日赴聯邦銀行開戶時，曾脫口罩講電話，後續行員於1月7日聚會，疑同桌吃飯以及跨樓層辦公接觸導致疫情擴散。確診的14名行員及家人足跡廣，埋下社區傳播的未爆彈。另外，北市聯醫有兩個院區的醫護染疫，也讓社區傳播可能性大增，不明感染源的確診案例隨時可能出現。

中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬表示，特別是尾牙聚餐常常興高采烈談話，拿下口罩吃飯，風險更高，這幾天仍要持續觀察有無不明傳播鏈發生，這一波務必要匡列得廣又精準，最怕沒有掌握住又擴散。

陳時中：需要用多重方法阻斷

陳時中說，因狀況複雜，要等這幾天社區監測結果，才知疫情大小，他也重申，台灣維持二級警戒，落實實聯制、量體溫，且宴席間不可逐桌敬酒、敬茶；但因Omicron病毒株傳播快的情況下，「很難用一種方式阻斷，有必要採取多重方法」。

14日入境最高峰 陽性率恐再升高

指揮中心推估14日台灣將迎接史上入境人數最高峰，陽性率恐再達高峰，依照現行陽性率推估，可能一口氣增加400名確診案例，嚴重壓縮到醫療量能。指揮中心強調邊境將適當分流，個案若暴增將會規畫加強版防疫旅館、集中檢疫所，專門收治輕症患者。

境外落地篩檢暴增，國內檢疫及醫療量能恐無法因應，然而對於返家檢疫者也將引起家戶感染，陳時中表示，「風險無所不在，問題是承受能力有多大。」強調台灣經2年防疫韌性強，醫療及旅館會做好分流管理；此外桃機本土相關匡列個案，14、15日2天將有1千及6千人篩檢，「希望能將桃機這一圈疫情穩住」。

本土+15 銀行傳播鏈擴大 製表／醫藥組
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疫情 陳時中 口罩

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