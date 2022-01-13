桃園小學畢旅取消 新北籲尾牙緩辦

新北市長侯友宜。(記者林澔一／攝影)

桃園機場群聚疫情 擴散，北市聯醫中興院區爆發護理師群聚，昨又傳新增兩名不同感染源確診者，北市府計畫恢復室內外運動全程戴口罩，桃園市長鄭文燦昨宣布，市府尾牙及餐會都停辦；新北市長侯友宜 說，尾牙或活動若無法確保防疫 ，「有必要思考是否慢一點辦」。

不少公司尾牙都因疫情取消或延後，新北市長侯友宜表示，公務體系要以身作則，會先提醒，如果沒把握做好防疫，或是可能造成群聚，包括活動有必要思考是否慢一點辦。侯雖未明說，但新北市府原本近日要舉辦的部分餐會已取消。

「不要動不動就封城」，台北市長柯文哲則說，疫情升溫後很多餐廳尾牙都取消，這樣下去哀鴻遍野，防疫跟經濟發展，政府還是要取得平衡，國民要有信心，抵抗力沒這麼差，就算有一兩個社區突破也還擋得住。

桃園國小及公幼15日起開始放寒假，鄭文燦昨還宣布，小學以下戶外活動和畢業旅行全部取消，目前雙北仍未考慮比照桃園提早放寒假。

柯文哲表示，北市約八成人口接種2劑疫苗，即使感染Omicron，數據顯示不太嚴重。境外攻擊嚴峻，時間久一定有破口，要有心理準備在社區中與疫情共存。