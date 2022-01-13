境外暴增 立委疑航空公司查核不確實

春節返鄉達高峰，昨新增92例境外移入，台北市長柯文哲主持防疫記者會時表示，比較麻煩是，現在一天境外新增92例，就他醫學知識覺得奇怪，會搭飛機的都是打過兩劑疫苗 、還有兩天內做過PCR，但一天還可以增加92例，特別是52例在機場 就被篩出來，「實在是有一點匪夷所思，怪怪的」，「你要懷疑其他國家的PCR不準？還是其他國家打的疫苗效果很差，還要進一步研究。

本報系聯合報報導，柯提到，以昨天有52例一落地就在機場被篩檢出來，代表來自境外的攻擊相當嚴峻，除非台灣都不與外國往來，否則時間一拉久，一定會有破口，恐怕要思考，要不更嚴厲鎖國，要不要有心理準備，要在社區中與疫情 共存。

另據台北中國時報報導，剛從美國返台的獨派人士蔡丁貴自爆在檢疫期間驗出確診，他說，自己在美國有打三劑BNT疫苗，上機前做PCR檢測是陰性，但他事後回想「鼻孔沒有插得很深入，或許採檢病毒量不足」，並認為近來從美境外移入確診數攀高，也許就是因為這種篩檢方式偽陰性較高。

對於蔡丁貴自爆在入境前就可能染疫，卻仍然取得陰性報告入境，民眾黨立委蔡壁如指出，如果旅客出示入境兩天內PCR陰性報告準確，不可能會出現下機後還有如此高比率的陽性確診案例，顯見航空公司查核未落實，疫情指揮中心也不敢要求，導致境外確診案例不斷移入。