第3劑打太慢 專家：2月恐爆社區大流行

長程航班落地篩檢首日陽性率近一成，台灣大警戒，入境旅客先通過清消才能進入繼續入境通關流程。(記者季相儒／攝影)

長程航班落地檢驗實施首日共有58名旅客確診，陽性率9.28%，逼近一成，指揮中心預估，14日起湧現返台人潮高峰，台大醫院附設兒童醫院院長黃立民昨天指出，入境旅客感染人數增加，北市醫院每天要輪流接五至十名患者，病房很快就會滿，醫療人力其實不太夠，中央要定調什麼樣的病患要送到醫院，什麼樣的不要送。

民航局調查，境外入境高峰落在1月14日，單日恐有4000多人入境，確診人數勢必激增，黃立民建議指揮中心提前因應，中南部醫院醫療量能還很充裕，可開啟「北病南送」機制。黃立民認為，未來一周若出現2、3例不明感染源，就應考慮升三級。

對於只篩長程航班的做法，指揮中心專家小組委員李秉穎更反問「為什麼短程就不用？」短程跟長程的風險沒什麼不一樣，大部分感染並不是在飛機上發生，而是看來自什麼國家。

台大公衛流病及預醫所教授陳秀熙提醒，整體民眾疫苗 保護力只剩三成，Omicron 卻正以一人傳2.2的速度擴散，如果每天僅5萬人接種第三劑，2月將爆發社區大流行。

陳秀熙表示，全球疫情 無趨緩跡象，台灣境外移入個案勢必迅速上升，研究顯示，AZ兩劑保護力只有三個月，BNT或莫德納只有三到五個月，依此推估，目前台灣疫苗群體保護力只剩三成，但Omicron傳播速度驚人，如果希望2月初能控制疫情，現在開始每天需接種20萬劑以上第三劑。

桃園市醫師公會昨舉行全國應變線上會議，黃立民說，像輕症病患是否不要送醫院，送到哪隔離或回家，這些都要考慮，桃機防疫的問題當然要解決，現在起到春節，醫療資源問題要如何處理更要面對。