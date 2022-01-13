我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

+106 台灣單日確診人數飆半年最高

台灣新聞組╱台北13日電
長程航班旅客落地篩檢，首日陽性率近一成。圖為長程航班旅客在候機室等待篩檢。(記者季相儒／攝影)
長程航班旅客落地篩檢，首日陽性率近一成。圖為長程航班旅客在候機室等待篩檢。(記者季相儒／攝影)

台灣昨日新增106確診病例，分別為14例本土個案及92例境外移入案例，確診人數創近半年最高紀錄。指揮中心下午公布聯邦銀中壢健行分行三例新增本土個案，深夜又公布九例，本土疫情嚴峻，逾五成境外移入個案在機場採檢陽性確診，但指揮中心指揮官陳時中表示，並未考慮採取更嚴格的防疫措施，也不會減少春節返台的班機數量，如果停航，對想回台的民眾傷害很大。

●未來三天入境人數高峰

昨92例境外移入案例中，58例為機場入境採檢確診，陽性率為9.28%，接近一成。至昨晚截稿前，機場又篩出20人。桃機公司預估，接下來每天約有3000多人入境，機場前進指揮所指揮官王必勝昨天表示，未來三天是入境人數高峰，醫療量能當然會比較吃緊。

指揮中心預估，14日起湧現返台人潮高峰，推估單日境外移入個案恐上百人，如同桃園市長鄭文燦日前形容，是高強度的壓力測試。

各方關注過年前防疫警戒是否升級，陳時中認為個案的連結清楚，都還在掌控中，不考慮升級；但許多專家擔憂，台灣醫療量能與防疫旅館是否足以承接返鄉人潮。

為避免醫療量能崩潰，衛福部次長石崇良提出三大措施，北部24家專責應變醫院分成四組，輪流收治患者；同班機確診者可兩人收治於一病室，並加快確診者解除隔離效率，如符合二次PCR篩檢為陰性，Ct值大於30等條件，即可出院返家。

●25例與女居服員有關

陳時中下午疫情記者會公布四例本土個案，其中三例與桃園女居服員群聚有關，該個案曾至聯邦銀中壢健行分行辦事，與行員面對面互動；深夜公布增加九名行員染疫。該群聚爆發迄今，已有25名確診者與女居服員有關；指輝中心呼籲4至12日曾至該分行者，須自我健康監測。

另一例本土個案為北投醫院看護，二採Ct值偏高，疫調顯示，去年5月曾照顧過確診病人，研判感染時間已久，對社區影響低。

指揮中心昨傍晚再公布本土新案例，為北市30多歲女護理師，Ct值16。北市證實此個案並非聯醫中興院區護理師，應為另一院區的專責病房護理師。

機場 陳時中 防疫

上一則

新聞眼／朱主席空喊扛責 要改變才能止敗

下一則

RCEP生效 國台辦招手：台企可享優惠

延伸閱讀

台本土確診14例1死 境外51例 美國回台最多

台本土確診14例1死 境外51例 美國回台最多
赴台長程客落地篩 陽性比率高 部分航班逾10%

赴台長程客落地篩 陽性比率高 部分航班逾10%
黑白集／打疫苗過好年 部署高端清倉？

黑白集／打疫苗過好年 部署高端清倉？
台暴增92例境外確診 有58例落地就篩出

台暴增92例境外確診 有58例落地就篩出

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁