+106 台灣單日確診人數飆半年最高

長程航班旅客落地篩檢，首日陽性率近一成。圖為長程航班旅客在候機室等待篩檢。(記者季相儒／攝影)

台灣昨日新增106確診病例，分別為14例本土個案及92例境外移入案例，確診人數創近半年最高紀錄。指揮中心下午公布聯邦銀中壢健行分行三例新增本土個案，深夜又公布九例，本土疫情嚴峻，逾五成境外移入個案在機場 採檢陽性確診，但指揮中心指揮官陳時中 表示，並未考慮採取更嚴格的防疫 措施，也不會減少春節返台的班機數量，如果停航，對想回台的民眾傷害很大。

●未來三天入境人數高峰

昨92例境外移入案例中，58例為機場入境採檢確診，陽性率為9.28%，接近一成。至昨晚截稿前，機場又篩出20人。桃機公司預估，接下來每天約有3000多人入境，機場前進指揮所指揮官王必勝昨天表示，未來三天是入境人數高峰，醫療量能當然會比較吃緊。

指揮中心預估，14日起湧現返台人潮高峰，推估單日境外移入個案恐上百人，如同桃園市長鄭文燦日前形容，是高強度的壓力測試。

各方關注過年前防疫警戒是否升級，陳時中認為個案的連結清楚，都還在掌控中，不考慮升級；但許多專家擔憂，台灣醫療量能與防疫旅館是否足以承接返鄉人潮。

為避免醫療量能崩潰，衛福部次長石崇良提出三大措施，北部24家專責應變醫院分成四組，輪流收治患者；同班機確診者可兩人收治於一病室，並加快確診者解除隔離效率，如符合二次PCR篩檢為陰性，Ct值大於30等條件，即可出院返家。

●25例與女居服員有關

陳時中下午疫情記者會公布四例本土個案，其中三例與桃園女居服員群聚有關，該個案曾至聯邦銀中壢健行分行辦事，與行員面對面互動；深夜公布增加九名行員染疫。該群聚爆發迄今，已有25名確診者與女居服員有關；指輝中心呼籲4至12日曾至該分行者，須自我健康監測。

另一例本土個案為北投醫院看護，二採Ct值偏高，疫調顯示，去年5月曾照顧過確診病人，研判感染時間已久，對社區影響低。

指揮中心昨傍晚再公布本土新案例，為北市30多歲女護理師，Ct值16。北市證實此個案並非聯醫中興院區護理師，應為另一院區的專責病房護理師。