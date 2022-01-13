台本土確診14例1死 境外51例 美國回台最多

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)

台灣本土疫情 連環爆，今日新增14例本土個案，有1例死亡個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 ，落地採檢24例、居家檢疫有27例採檢，總共51例境外移入個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

境外移入51例，指揮官陳時中表示，今天早上入境共4個班機，總計180人，採檢陽性的人數為14人，今天上午的陽性率為7.78％，昨天下午之後入境的長程班機有8班，總計430人，採檢陽性為24人，陽性率為5.58％。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月12日。

陳時中說，銀行確診員工有30名員工，總共有13人陽性，另有1位家人染疫，現已累計14位銀行員及其家人確診。桃園市已宣布匡列3千多人。另外14例本土個案中，有1例是仁愛醫院院區醫護染疫。

根據桃園機場 染疫事件，包含清潔員、手推車員，延伸至居服員相關感染，據初步疫調為同起群聚，居服員其服務案主家庭及作客友人確診，也引起電子廠、食品廠匡列，此外銀行有多位行員確診，確診範圍再度擴大。