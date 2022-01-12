赴台長程客落地篩 陽性比率高 部分航班逾10%

長程航班落地採檢作業的首日，第一個航班有4名旅客採檢陽性，旅客在機坪還要由海關人員檢查行李。（記者鄭超文／攝影）

桃園機場 昨首日啟動長程班機落地採檢新制，昨已驗出31人確診，今早四個航班經採檢再新增16人確診，機場前進指揮所指揮官王必勝表示，陽性比率相當高，有的航班超過10%，比想像中還要高；王也說，未來三天還會有一批高峰，將把量能準備充足，不讓旅客等太久。

昨天新增境外移入個案為27例男性、31例女性，以美國入境者居多，今早四個航班經採檢有16人確診，由於昨日有些混亂，前進指揮所針對問題做出修正，今天後送速度及流程已有改善。

指揮官陳時中 表示，旅客入境後隨即採檢，病情變化可能性不高，在第一時間攔下來，可減輕機場人員、防疫計程車等壓力，Omicron潛伏期短，希望透過機場攔檢，可以攔到七至八成感染者。

陳時中昨前往桃機視察落地採檢路線後表示流程順暢，但首班採檢航班四個採檢陽性的旅客從空橋走下機坪後，其中兩位是媽媽抱著小嬰兒在低溫中等候十多分鐘，才被引導上救護車。

王必勝表示，首架航班花費了兩個多小時才完成採檢，王必勝說，原規畫一小時內完成，作業時發現，有些狀況跟規畫不一樣，會再改善。

桃機旅客預報資料顯示，昨天的長程航班共有八個班次，包括來自美國洛杉磯 、西雅圖、舊金山、澳洲、土耳其伊斯坦堡及杜拜，總計近700人需要採檢。昨採檢出陽性的班機包括從土耳其航空抵台班機驗出14名，華航雪梨航班有4名，洛杉磯航班有3名陽性，長榮洛杉磯航班5名，新航洛杉磯航班5名。

長榮、華航多位機師確診，兩航空即日起將提供機組員快篩試劑，抵台立即檢測。對於長程班機是否供餐讓乘客在機上脫口罩用餐，指揮官陳時中表示會持續溝通，盡量減少不必要的服務。

陳時中說，入境確診個案多送往衛福部桃園醫院與長庚醫院，將協調北部醫院支援收治確診者。王必勝表示，預計14日前後是入境高峰，一天入境人數約有4200多人，每天可能會產生很多確診個案，後送醫院不會只局限在桃園。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前北區及台北區負壓隔離病房及專責病室占房率都還不到五成，「若未來占床率提高，將加開負壓隔離病室或開啟加強版集中檢疫所收治感染者」。

不過，確診輕症患者送至醫院隔離，恐增加醫療量能負擔，台大兒童醫院院長黃立民建議，當醫院無法負荷輕症患者時，可讓患者返家靜養，但需一人一室居家隔離，若症狀惡化才再送往專責醫院治療，降低醫護人員負擔。