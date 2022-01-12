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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

黑白集／打疫苗過好年 部署高端清倉？

黑白集

陳時中盤算參選首都市長，不料「我沒空」變種病毒突襲，讓他沒空抽身。阿中聲稱，自己忙著防疫沒空想參選；但蘇揆交代的春節專案，四大重點只守住提高疫苗施打率，邊境、防疫車隊及防疫旅館全數失守。不知他在忙什麼？

蘇揆交付任務後，台灣每日新增確診數暴增到數十人。指揮中心唯一超前部署的，就是提前開放全民接種第三劑，並縮短二、三劑間隔為三個月，比美日還迅猛。更前瞻的，是陳時中又將效力未明的高端列入。比起國際間皆採mRNA疫苗當追加劑，阿中又讓世界跟不上台灣一回。

對照去年「守好邊境，不必急打疫苗」的戰術，阿中迎戰魔王級變種病毒，派出第三劑當先鋒。但對於邊境國門卻佛系以對，疫情蔓入社區仍遲不普篩桃機人員。直到綠營選戰奏凱歌，他才啟動長程航班落地篩檢。

指揮官誘敵深入，民眾隨即瘋搶第三劑，官宣「打疫苗過好年」立馬奏效，連預約平台都來不及重啟。諷刺的是，75歲以上高危群依然有三成拒打到底，而醫院、機場等高風險公共服務業卻得和民眾搶第三劑。該優先施打的不打，這算哪門放大絕？

阿中是個被做官耽誤的精明商人，去年AZ緩打潮和最近莫德納庫存，都被恐懼行銷順利去化。眼看BNT就快見底，春節後就輪滯銷的高端清倉了。

疫苗 邊境 防疫

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